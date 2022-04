Chi guida un’auto segni sul calendario in rosso la data del 30 aprile. Questa è una scadenza fondamentale perché chi circola da maggio senza un particolare documento, potrebbe rischiare una multa salatissima. Scopriamo di cosa si tratta.

La guerra sembra averci fatto dimenticare la pandemia che in realtà due anni fa aveva appena iniziato a colpire duramente l’Italia e il Mondo. A seguito del blocco totale delle attività, molte scadenze sono state necessariamente prorogate. Tra queste anche la revisione dell’auto. Ricordiamo che il proprietario di un autoveicolo deve revisionare l’auto dopo 4 anni dalla prima immatricolazione e poi dopo ogni due anni. Ultima data della revisione è l’ultimo giorno del mese di immatricolazione.

Quindi chi ha un veicolo immatricolato 4 anni fa, ad aprile 2018, deve fare la revisione entro il 30 aprile. Ma anche chi ha un veicolo immatricolato nell’aprile del 2016, del 2014, ecc. deve adempiere a quest’obbligo.

Pagheranno una multa fino a 679 euro alcuni automobilisti che non ottemperano a questo obbligo entro il 30 aprile

Tuttavia, la pandemia ed il rinvio delle scadenze ha rimescolate le date delle revisioni. Entro il 30 aprile devono fare la revisione anche le auto che avrebbero dovuto fare questo controllo 10 mesi fa. Infatti il precedente Governo, recependo la direttiva UE 2021/267 del 16 febbraio 2021, aveva posposto di 10 mesi le revisioni delle auto. In particolare la proroga riguardava le scadenze nei mesi compresi tra settembre 2020 e giugno 2021. Il 31 marzo scorso è scaduta la proroga per chi doveva fare la revisione entro maggio del 2021. Il 30 aprile prossimo scade la proroga per chi doveva fare la revisione nel giugno dello scorso anno.

Cosa rischia chi circolerà con i termini della revisione scaduti? Coloro che verranno colti a viaggiare senza il documento dell’avvenuta revisione del veicolo pagheranno una multa fino a 679 euro. La multa si decuplica per chi senza avere superato la revisione commette un reato più grave. Infatti, scatta una sanzione stellare per chi viaggia con un veicolo che non ha superato la revisione. L’auto che non supera il test governativo, non può circolare. In caso di reiterazione di questa violazione oltre alla sanzione amministrativa si rischia anche la confisca del veicolo.

La proroga di 10 mesi potrebbe avere fatto scordare al proprietario dell’auto la scadenza. Passato il termine ultimo della revisione, il veicolo non può circolare. E allora cosa deve fare chi ha un veicolo senza revisione? Deve prendere un appuntamento presso un centro di revisione. L’autovettura potrà circolare solamente in quella data per recarsi presso il centro di controllo.

