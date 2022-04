Dopo l’annunciato ribasso il titolo Stellantis stenta a ripartire. Quale potrebbe essere lo scenario più probabile?

A fine gennaio facevamo notare che se nel lungo periodo, nonostante qualche segnale di debolezza, le azioni della casa automobilistica sono destinate al rialzo, nel breve lo scenario si stesse complicando. Avevamo anche ipotizzato un probabile movimento ribassista di circa il 50%. Il ribasso c’è stato ed è quantificabile in circa il 30%.

Adesso, però, dopo l’annunciato ribasso il titolo Stellantis stenta a ripartire. Inoltre, la chiusura settimanale del 8 aprile potrebbe avere importanti conseguenze negative sul futuro del titolo.

Come si vede dal grafico, infatti, la chiusura è stata inferiore all’ultimo supporto della proiezione rialzista in corso (linea continua) in area 13,89 euro. A questo punto, quindi, potrebbe diventare molto probabile una nuova gamba ribassista.

Per settimana prossima, quindi, diventerà molto importante capire come si comporteranno le quotazioni in corrispondenza di area 13,89 euro.

Una nuova chiusura settimanale inferiore a questo livello potrebbe fare accelerare al ribasso sviluppando una proiezione ribassista indicata in figura dalla linea tratteggiata. È interessante notare che uno degli obiettivi ribassisti potrebbe andare a collocarsi in corrispondenza dei minimi storici del titolo.

Viceversa, il recupero immediato di area 13,89 euro potrebbe favorire una ripartenza immediata verso i massimi storici in area 20 euro.

Prima di concludere questa parte relativa all’analisi grafica, facciamo notare come il titolo, nonostante la sua elevata capitalizzazione, abbia un’elevata volatilità. Negli ultimi tre mesi, infatti, è stato più volatile del 75% dei titoli italiani. In particolare, si è mosso del +/-8% in una settimana.

La valutazione del titolo Stellantis

Dal punto di vista dei multipli di mercato le azioni Stellantis sono fortemente sottovalutate. Secondo i multipli degli utili, le azioni Stellantis potrebbero raddoppiare il solo valore per allinearsi alla media del settore di riferimento. Inoltre, il titolo Stellantis risulta essere sottovalutato del 45% circa rispetto al suo fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, anche gli analisti sono molto ottimisti sul titolo con un consenso medio comprare e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 70%.

Dopo l’annunciato ribasso il titolo Stellantis stenta a ripartire. Quale potrebbe essere lo scenario più probabile secondo l’analisi grafica?

Il titolo Stellantis (MIL:STLA) ha chiuso la seduta del 8 aprile in rialzo dell’1,67% rispetto alla seduta precedente a quota 13,766 euro.

Time frame settimanale