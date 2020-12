Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il 31 dicembre non è solo l’ultimo dell’anno ma è una scadenza importante per gli automobilisti. Infatti, l’ultimo giorno del 2020 è anche l’ultimo giorno per fare la revisione dell’auto. Chi non la fa rischia sanzioni pesanti. Sono previste multe elevatissime fino a 7.953 euro per gli automobilisti che infrangono questa norma.

Le nuove date per la revisione dell’auto

La data del 31 dicembre riguarda tutte le autovetture che avevano l’obbligo della revisione tra il 1° agosto e il 30 settembre del 2020. Ma per questi veicoli la revisione è stata fatta slittare al 31 dicembre 2020.

Che aspetti? Scopri il trading coi CFD con iBroker

con una demo gratuita con dati in tempo reale e perfettamente funzionante Provala subito!

Quindi, chi ha aveva la scadenza della revisione dell’auto entro settembre, ha tempo fino al 31 dicembre per farla. Mentre chi ha la scadenza della revisione dell’auto nel periodo compreso dall’1 ottobre al 31 dicembre, ha tempo ancora due mesi. Infatti per questi la scadenza ultima è 28 febbraio del 2020.

Ogni quanto va fatta la revisione

La revisione dell’auto è un obbligo di legge. Quindi se violato scattano le sanzioni e queste in alcuni casi possono essere pesantissime. Ma al di là delle sanzioni, che specificheremo nelle righe successive dell’articolo, fare la revisione dell’auto oltre che un obbligo è un dovere.

Avere l’auto in perfette condizioni, permette di viaggiare in sicurezza e di garantire una sicurezza per chi viaggia in auto con noi. E per tutti coloro che condividono la strada con noi.

La revisione oggi deve essere fatta dopo 4 anni per le auto di nuova immatricolazione. Per tutte la altre vetture ogni due anni. Ma cosa accade se non viene rispettata questa norma? Quali sono le sanzioni per chi ha un auto che non ha effettuato la revisione?

Multe elevatissime fino a 7.953 euro per gli automobilisti che infrangono questa norma

Una volta che l’auto ha la revisione scaduta non può circolare, con una sola eccezione. Quella di recarsi presso un centro dove si effettua la revisione. Il tragitto può essere autorizzato solamente in presenza di un appuntamento col centro specializzato.

Il titolare dell’auto non ha la revisione in regola, è soggetto a una sanzione che varia da 169 a 679 euro. Importo che può raddoppiare in caso di violazione ripetuta. Mentre chi viaggia con la “sospensione” della revisione, rischia una multa da 1.957 a 7.953 euro.