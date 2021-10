Anche se il gatto è un animale piuttosto indipendente ha bisogno di alcune nostre particolari cure e attenzioni.

Generalmente, guai a lasciarlo senza crocchette, perché miagolerebbe tutto il giorno. Guai, poi, a non creargli il suo bagno personale, perché potrebbe fare i suoi bisognini sul tappeto.

Chi ha un gatto in casa, infatti, lo sa: la lettiera è davvero indispensabile.

Questo materiale richiama i nostri mici praticamente in maniera naturale e li mette a proprio agio nel fare i suoi bisogni. Nonostante ciò, la lettiera è anche uno dei più grossi problemi dei padroni in quanto, sfortunatamente, non è dotata di sciacquone. Allora, siamo proprio noi a doverla pulire costantemente per evitare di impuzzare tutta la casa.

In questo articolo, però, cercheremo di dare una svolta a questo problemino non da poco, suggerendo un’alternativa alla classica lettiera.

Padroni più felici con questa profumata e pratica lettiera per gatti da fare in poche mosse e con 4 comunissimi prodotti

Ciò che proponiamo è un’insolita ricetta per una lettiera fai da te che si prepara in un lampo e con materiali che probabilmente abbiamo già a casa.

È un’alternativa a quelle già pronte che troviamo nei negozi per animali o al supermercato e che ci permette:

di risparmiare qualche soldo;

di fare un po’ di riciclo e quindi coccolare il nostro Pianeta.

Se ci stessimo chiedendo perché provarla, i motivi potrebbero essere principalmente due:

questa particolare “sabbietta” sarebbe molto pratica e facile da pulire anche per chi è alle prime armi;

si potrebbe sperimentare una riduzione dei cattivi odori in casa.

Quindi, non ci resta che scoprire cosa ci serve per realizzarla e come fare.

L’occorrente

5-6 fogli di carta usati o di un qualsiasi giornale o volantini basta che non siano patinati;

acqua;

un cucchiaio di sapone neutro e bio per piatti o per mani;

2 cucchiai di bicarbonato di sodio;

1 cucchiaio di borotalco;

un colino, delle forbici e una bacinella.

Procedimento

Per prima cosa, utilizzando delle forbici, tagliamo i fogli di carta in striscioline di circa 2-3 centimetri.

Dopo di che, versiamo un po’ di acqua tiepida in una bacinella e diluiamo il sapone neutro e bio.

A questo punto, immergiamo tutte le striscioline di carta e aspettiamo fino a quando non avremo una polpa.

Raccogliamola e mettiamola a scolare in un colino, schiacciando per bene fino a eliminare tutta l’acqua in eccesso.

Ora, versiamo la polpa scolata in un contenitore asciutto, aggiungiamo il bicarbonato e il borotalco e mescoliamo per bene.

Lasciamo asciugare il composto almeno per tutta la notte.

Infine, una volta asciutto, lo possiamo sbriciolare e farlo provare al nostro gatto.

Ecco che, allora, potremmo essere dei padroni più felici con questa profumata e pratica lettiera per gatti da fare in poche mosse e con 4 comunissimi prodotti.

