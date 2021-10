Siamo abituati a vederla avvolta da bellissimi vestiti lunghi e sinuosi che la rendono una vera principessa. Questa volta, però, Kate Middleton ci ha davvero stupito grazie a un cambio di stile davvero notevole.

La moglie del Principe Harry d’Inghilterra sa giocare molto bene con il suo look, anche aiutata, bisogna ammetterlo, da un fisico degno di una top model.

Stavolta, però, ha scelto per l’occasione un tailleur giacca e pantalone, che rimane elegante ma che colpisce decisamente l’occhio. Un completo come questo merita di essere notato per 2 motivi.

Il primo è che è adatto a ogni occasione. È perfetto per le occasioni più mondane, come quelle a cui partecipa Kate Middleton, ma anche quelle più formali come, ad esempio, una giornata d’ufficio.

Il secondo motivo, invece, riguarda una particolarità che convincerà proprio tutte a cercare questo tailleur nei negozi. Ecco di cosa si tratta.

Il tailleur preferito di Kate Middleton costa poco e sta già spopolando per questa particolarità

Durante una visita all’Università dell’Ulster, Kate Middleton ha sfoggiato un completo da favola.

Il tailleur scelto per l’occasione è semplice ma, nello stesso tempo, particolareggiato. È costituito da un blazer doppiopetto con bottoni e dei pantaloni dritti che slanciano le gambe.

Kate Middleton ha optato per la versione viola del completo, ma ne esistono mille varianti. Questo tipo di completo, infatti, è molto diffuso e venduto in tantissime catene d’abbigliamento anche nostrane. Potremo trovare questo tailleur nei negozi di abbigliamento più noti, a prezzi anche molto ridotti e adatti a tutte le tasche.

La particolarità del completo

Ciò che rende questo completo la soluzione ideale da tenere sempre nell’armadio è che si adatta bene a ogni situazione, ma non solo. Questo tailleur, infatti, è perfetto anche per tutti i tipi di fisici e per tutte le taglie.

Infatti il pantalone, specialmente se scelto di colore scuro, tenderà a sfilare e slanciare le gambe. Il blazer lungo, invece, farà il resto del lavoro, perché scenderà lungo fino alla base del fondoschiena.

In questo modo, delineerà la nostra silhouette, lasciandoci libertà di movimento e regalandoci una sensazione di comodità e praticità. Ecco perché il tailleur preferito di Kate Middleton costa poco e sta già spopolando per questa particolarità.

E se siamo ancora troppo nostalgici delle vacanze estive, lasciamoci ispirare ancora una volta da Kate Middleton. Ecco i suoi sandali preferiti che costano meno di 15 euro e che stanno spopolando sul Web.