La stagione autunnale è ormai entrata nel vivo e in molte avranno già concluso il cambio armadio. Non di rado, dopo aver riposto abbigliamento e accessori estivi ci si rende conto che manca qualcosa per completare il guardaroba invernale.

Nella maggior parte dei casi si tratta di un bel cappotto che andrà scelto con attenzione per poter essere portato per decenni.

Ma non sono solo i coprispalla a mancare nell’armadio, spesso ci si mette alla ricerca di una bella borsa.

Le borse, infatti, sono da sempre gli accessori del cuore di molte donne. Sono poche quelle che si limitano ad averne una o due, spesso si arriva a possederne decine.

La moda è sempre in prima linea per aiutarci a scegliere la borsa più di tendenza del momento. Uno dei grandi ritorni è la borsa hobo, elegante e perfetta per qualsiasi età. Infatti dai 20 ai 100 anni queste borse saranno le preferite di molte donne.

Le hobo bag nascono da portare a mano o a spalla ma si sono evolute nel tempo. Infatti, per la stagione 2021/2022 sulle passerelle si sono viste rivisitate con tracolla.

I pellami possono essere i più vari, dal saffiano alla pelle morbida o laccata. Tra i modelli più ricercati per questa stagione troviamo la “Hobo Cat Bag” di Lanvin, la “Cleo” di Prada la “Jackie” di Gucci.

Questa elegante borsa che sta spopolando è un vero capolavoro da non farsi scappare in inverno

La Hobo Cat Bag proposta della casa francese Lanvin è innovativa e diversa dalle classiche borse che si vedono in giro. Il nome di questa borsa arriva direttamente dalla forma del manico, al posto del classico pellame una vera e propria scultura. La forma del manico di questa borsa ricorda, infatti, un gatto o meglio un felino agile e scattante.

Una vera e propria opera d’arte che merita di essere inserita nella lista dei desideri, soprattutto se si cerca qualcosa di diverso dal solito.

La borsa può essere portata a spalla ma è resa più comoda dalla presenza della tracolla. Disponibile in diversi colori e materiali anche se la più ricercata sarà sicuramente quella nera. Un gioiellino per intenditori da scegliere anche nel caso in cui si sia collezionisti. Ecco perché questa elegante borsa che sta spopolando è un vero capolavoro da non farsi scappare in inverno.

Prada Cleo

Tra le borse del momento, una vera it bag, troviamo la onnipresente Prada Cleo. Una borsa hobo molto minimale in pellame rigido e strutturato molto diffusa in questo autunno 2021 su Instagram.

La rapida diffusione l’ha resa in breve tempo un oggetto del desiderio ambitissimo tra le appassionate.

Il modello principale è prodotto in pelle verniciata di diversi colori, dal nero fino al bianco, con classico logo triangolare al centro.

Gucci Jackie

Una delle prime borse hobo uscite sul mercato del lusso fu proprio la Jackie di Gucci. Dalla sua presentazione è passato molto tempo e, per questo motivo, si è optato per una rivisitazione in chiave moderna del modello.

La Mini Borsa Hobo Jackie 1961 è un piccolo capolavoro, capiente, strutturata e adatta ad ogni occasione grazie alla tracolla che a rende comodissima.

Praticità ed eleganza di fondono in una borsa dal sapore vintage ma terribilmente attuale.