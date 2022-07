L’estate è per antonomasia il periodo delle vacanze, certo, ma anche degli attesissimi saldi di stagione.

Ormai trascorso parecchio tempo dai saldi invernali, è tempo di rimettere mano al portafogli e andare a caccia di grandi occasioni.

Pochi dubbi sui modelli di abito di maggior tendenza, così come sulle calzature, visto che dominano la scena sandali, infrandito e slingback.

Ma oltre a vestiti estivi, profumi e sandali come regolarsi con le borse?

Fedeli compagne di ogni donna, al pari delle scarpe con i tacchi, sono per molte una vera passione.

Tuttavia, anziché lasciarci ispirare solo dai colori o dalle forme che più ci intrigano a prima vista, cerchiamo di fare scelte precise.

Alcuni modelli sono un vero e proprio passe-partout tutto l’anno: vietato lasciarseli sfuggire.

Ad esempio, è un vero fiore all’occhiello nel look da giorno o da sera la borsa a mezzaluna, conosciuta anche come hobo.

Linee pulite ed essenziali, da preferire con dettagli metallici tipo catene o fibbie o con dettagli luminosi alle feste serali.

Sono invece pensate solo per impegni serali le mini bag, quelle che contengono giusto il cellulare e il rossetto.

I modelli con strass e cristalli sono un grande classico, ma diamo una svolta scegliendole in colori accesi come verde, arancio o rosso.

Oltre a vestiti estivi, profumi e sandali ecco quali borse comprare ai saldi

La vera protagonista di questi saldi estivi è tuttavia la bucket bag, ovvero la borsa a secchiello.

Per l’estate sono ovviamente consigliati i modelli in paglia, rafia o crochet, mentre l’inverno punta sull’ecopelle.

Un modello altrettanto trasversale alle stagioni e perfetto per accompagnarci tanto in ufficio quanto in vacanza è la tote bag.

È capiente quanto basta per infilarci anche documenti e agende, ma non per questo perde in termini di stile, anzi.

La moda in atto suggerisce di preferirla in tela rigida e possibilmente stampata, virando su un modello in pelle con logo a vista per l’autunno/inverno.

Altrettanto versatile e polifunzionale è anche la mitica borsa a tracolla, che per l’estate 2022 promuove la forma rettangolare, leggermente arrotondata.

Per un look decisamente casual e sportivo puntiamo sui modelli pieni di zip e tasche.

Infine, è il caso di dirlo, anche il marsupio vuole la sua parte, a patto di indossarlo a spalla e non allacciato in vita.

I tessuti sono molto vari, così come le tonalità: verde, rosso e fucsia per l’estate, nero e marrone per la prossima stagione.

