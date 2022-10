Spesso si tende a dare per scontato il fascino romantico che l’Italia può esercitare sul turista estero. Paese costellato di gioielli artistici e architettonici, tra città dal fascino eterno e antichi borghi medievali, è molto ambito, tra le altre cose, come teatro di nozze da favola. Persino star di rilevanza internazionale, come George Clooney, Rod Stewart e Justin Timberlake, per citarne solo alcuni, hanno scelto di sposarsi nel Belpaese. Ecco dunque 3 tra le città italiane più famose e rinomate per celebrare uno dei giorni più importanti nella vita di un individuo.

Anche perché, come spesso accade, le gesta di personaggi tanto famosi e amati non possono che fare tendenza. Lo sanno bene le wedding planner che, su questa predilezione, hanno fondato una fiorente carriera. Spesso, si tende a dare per scontata la bellezza di cui i cittadini italici possono godere. Effettivamente, pochi altri Paesi nel Mondo possono vantare uno spessore storico così importante, oltre alla bontà di cibo e vini. La ricchezza enogastronomica, unita allo splendore della maggior parte dei borghi italiani, anche quelli meno conosciuti, continuano ad attirare la curiosità e l’ammirazione di molti aspiranti sposi.

3 tra le città italiane più famose nel Mondo per i matrimoni

Complice l’abilità di molte aziende specializzate nel settore, che hanno saputo comunicare il valore intrinseco dell’Italia da ammirare, alcune città sono particolarmente conosciute all’estero per la possibilità di convolare a nozze in un contesto fiabesco. Ecco 3 tra le mete più ambite.

Venezia

Come non ricordare le nozze spettacolari di George Clooney con la giurista libanese Amal Alamuddin? Venezia, è stato teatro del loro sogno d’amore. La cosa non stupisce affatto. Il capoluogo veneto non è necessariamente la città più bella d’Italia, ma sicuramente è una delle più famose e suggestive, sospesa com’è sulle acque. E dopo essere stata celebrata da cinema e letteratura, Venezia, dal business delle cerimonie nuziali, trae nuova linfa.

Cortona

Uno dei più belli tra i borghi toscani, le radici di Cortona affondano nella storia etrusca, per quanto sia molto marcata la componente medievale e rinascimentale. Tra mulattiere scoscese e panorami da levare il fiato, Cortona conosce un via vai senza sosta, soprattutto per quanto riguarda il turismo statunitense.

Firenze

La Toscana non finisce mai di stupire, anche per chi crede di conoscerla bene. Se è vero che il fascino di Capri, Portofino e del lago di Como sono dei punti nevralgici in cui gli stranieri amano soggiornare durante la luna di miele, Firenze resta una delle mete più ambite per convolare a nozze. Peraltro, con la varietà di Chiese e la magnificenza dell’architettura religiosa, quest’ennesimo primato fiorentino è più che comprensibile.

