Ottimi questi tipi di riso per insalate semplici alla siciliana, mediterranea oppure vegetariana senza tonno

Con la crisi economica sempre incombente, molte persone preferiscono raggiungere la spiaggia dopo aver preparato un pasto veloce e nutriente da portarsi dietro nella borsa frigo. Tra le ricette più gradite c’è l’insalata di riso che ci permette di abbinare gusto, dieta e forma fisica. È importante, quando la si prepara, rimanere all’interno di un limite calorico, senza eccedere ma senza perdere in gusto.

L’insalata di riso dovrebbe avere molti colori, variare il colore significa utilizzare più alimenti con diverse proprietà e tutte benefiche. Pomodori, zucchine, cetrioli e mais in piccole quantità sono facilmente digeribili. Per ottenere un piatto unico, è necessario aggiungere altri elementi, ma non troppi o eccessivamente grassi.

La scelta è importante. I piselli non avrebbero grassi, le uova non sono esageratamente caloriche e, forse, al tonno potremmo preferire il prosciutto crudo. Naturalmente, è importante la quantità. Eccedere significherebbe assumere un livello di calorie che potrebbe sfalsare il calcolo giornaliero.

Sostituzioni creative

Sono ottimi questi tipi di riso per insalate che hanno tra le caratteristiche più importanti il colore. Il riso Venere, ad esempio, avrebbe numerose proprietà antiossidanti e sarebbe ricco di calcio, ferro e fosforo. Anche il riso rosso integrale sarebbe molto nutriente grazie alle fibre. Ottime, poi, le insalate miste con il riso selvatico, che merita una segnalazione speciale. Produzione totalmente biologica con preziosi contenuti di minerali e vitamine del gruppo B che servono a potenziare il nostro sistema immunitario.

Le versioni sono diverse e soddisfano tutte le esigenze. La versione mediterranea potrebbe essere arricchita con la mozzarella e i pomodori in sostituzione di tonno e prosciutto crudo. Al posto della mozzarella, invece, potremmo utilizzare la feta che ci aiuterebbe in caso di intolleranze alimentari.

Con le olive nere, il tonno al naturale, i pomodori secchi, le mandorle e i capperi potremmo ottenere una versione light dell’insalata siciliana, che abbina ottimamente gusto, leggerezza e alta digeribilità.

L’insalata di riso vegetariano prevede l’esclusione del tonno, quindi potremmo aggiungere un elemento con poche calorie ma saporito e importante per tenere alto il livello energetico. Pensiamo sempre alle uova, ma gli alimenti a cui affidarci sono davvero tanti e tutti fonte di ottimi nutritivi. Per esempio, i ceci hanno tantissime proteine vegetali, vitamine e minerali utili quando passiamo una giornata al mare.

Potremmo cuocere vari tipi di riso scegliendo quello Venere, quello rosso integrale e quello selvatico mischiandolo ulteriormente con quinoa o soia. Le fettine di mela e anche i semi come quelli di zucca sono importanti quanto le uova, meno pesanti e più facilmente digeribili.

Una ricetta totalmente vegetariana non dovrebbe penalizzare per forza il gusto, questi alimenti sono in grado di rendere l’insalata appetitosa. Possiamo condirla con una maionese light preparata in casa o con l’aceto balsamico. Sarebbe preferibile, però, farlo direttamente in spiaggia pochi attimi prima che le insalate vengano consumate.

