Al Mondo esistono diversi tipi di aloe, ma quella più conosciuta è l’aloe vera. È nota per i suoi numerosi benefici sulla salute e benessere del corpo. Si presenta come una pianta carnosa, ha un’altezza che può raggiungere anche il metro d’altezza, con foglie a ciuffo. Gli utilizzi dell’aloe vanno da quelli cosmetici a quelli casalinghi e alimentari. Il succo di aloe vera lo si può trovare in tutte le erboristerie ma anche nei supermercati. Solitamente l’estate, quando ci si brucia sotto il sole, uno dei consigli che viene dato è applicare un po’ di aloe vera sulle scottature. Difatti, tagliando una foglia di aloe vera, al suo interno si troverà il gel. Questo avrà un’azione rinfrescante e lenitiva.

Oltre ad essere utile d’estate, l’aloe vera sarebbe importante per via di numerosi benefici per la salute dell’uomo:

è disintossicante: depura l’organismo grazie alla presenza di vitamine e sali minerali al suo interno e sarebbe in grado di eliminare le tossine;

sarebbe digestiva: migliora l’assorbimento delle sostanze nutritive nell’intestino;

aumenterebbe l’energia;

contiene amminoacidi essenziali.

Grazie all’aloe vera si potrebbero ridurre problemi intestinali, reflusso e non solo le scottature estive, senza superare le dosi consigliate

L’aloe vera sembrerebbe avere benefici per quanto riguarda l’attività digestiva. Il gel contenuto all’interno delle foglie è la parte più salutare della pianta. Gli acidi grassi antinfiammatori che sono racchiusi nelle foglie potrebbero essere utili per equilibrare l’acidità dello stomaco contrastando il reflusso. Difatti è ricca di mucillagini che vanno a creare un vero e proprio strato protettivo per la mucosa gastrica, evitando le infiammazioni. Sarebbe quindi indicata in caso di ulcera, di reflusso gastroesofageo, acidità, bruciore, pesantezza e gonfiore addominale. Potrebbe essere utile anche in casi di stitichezza. Infatti, la sua assunzione sembrerebbe correlata alla riduzione delle infiammazioni del colon, favorendo una discesa più semplice delle feci, ammorbidendole.

Dosi raccomandate

Ovviamente anche l’assunzione di aloe vera presenta delle dosi consigliate, che sono sempre diverse da soggetto a soggetto. In generale, è consigliata l’assunzione di succo di aloe a stomaco vuoto, 30 minuti prima del pasto. Le dosi vanno da 20 ml a 60 ml al giorno, in media è consigliato consumare 40 ml di succo. Le dosi variano poi anche in base alla marca del prodotto acquistato e ai valori nutrizionali che presenta. Quindi, grazie all’aloe vera si potrebbero ridurre problemi intestinali, sempre se non si superano le dosi consigliate. Ha un’azione irritante che potrebbe portare alla formazione di ulcere alla mucosa intestinale. Per questo motivo è consigliato diluire il succo con un po’ di acqua.

