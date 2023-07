Ottime offerte per acquistare casa al mare anche a meno di 50.000 euro sul litorale dove Maryl Streep ha una villa meravigliosa

Sono tanti gli stranieri che amano il Bel Paese. Molti apprezzano l’Italia come meta di vacanza, ma altri la scelgono addirittura per comprarvi casa e tornarvi tutte le volte che vogliono. Una specie di luogo del cuore. Così ha fatto l’attrice americana Maryl Streep, che ha acquistato una splendida villa sul mare, lungo il litorale pugliese. Ecco dove.

L’Italia è una terra ricca di arte e di cultura che affascina e conquista. Sono tante le star straniere che hanno deciso di comprarvi casa. Dimore bellissime in posti da sogno. È il caso di George Clooney, che ha acquistato una splendida villa sul Lago di Como. O di Sting, che ha scelto una villa nobiliare del XVI secolo in Toscana, non lontano da Firenze. George Lucas ha invece comprato casa a Passignano sul Trasimeno, in Umbria, un ex monastero che ha trasformato in una villa meravigliosa. Mentre Leonardo Di Caprio ha preferito un attico a Verona. La Puglia invece è il luogo del cuore di Maryl Streep. È qui che ha deciso di comprare casa al mare.

Nel cuore del Parco naturale regionale Costa Otranto

Maryl Streep è un’attrice molto amata e molto famosa. Pare tuttavia sia altrettanto riservata. La sua vita privata è raramente in prima pagina e si mantiene lontana dal gossip e dai tabloid. Anche con le case mantiene lo stesso approccio e di solito preferisce rimanere diversi anni nella stessa abitazione piuttosto che cambiarla frequentemente.

In Italia ha scelto la pace e l’incanto del Salento e ha comprato una casa sul mare a Tricase Porto, in provincia di Lecce. Siamo nel cuore del Parco naturale regionale Costa Otranto, a pochi chilometri da Santa Maria di Leuca. La casa dell’attrice è in zona Mito, un luogo incantevole tra uliveti terrazzati e macchia mediterranea.

Ottime offerte per acquistare casa al mare anche a prezzi accessibili

Il mercato immobiliare in questa zona è ampio, con numerose offerte interessanti. Di grande valore turistico sono le tipiche case salentine, antiche dimore con volta a stella e a botte riscoperte di recente e molto apprezzate dai turisti. Le volte a stella, oltre ad essere esteticamente molto belle, consentono una maggiore areazione degli ambienti e rendono la casa fresca e luminosa.

Alcune di queste case costano molto poco, ma richiedono interventi di ristrutturazione che vanno valutati caso per caso. Sono però immobili che vedranno crescere il loro valore nel tempo. Vediamo qualche esempio.

Case d’epoca con volte a stella

Sul portale Immobiliare.it* è in vendita una di queste tipiche abitazioni a 39.000 euro. Si trova nel borgo di Tricase, a 3 chilometri dal mare. È un immobile di 60 mq, totalmente indipendente, che si sviluppa al piano terra, con area solare di proprietà esclusiva. Presenta le caratteristiche della tipica casa salentina, come armadi a muro e volte a stella. In parte ristrutturato, richiede interventi di ammodernamento.

Tra le ottime offerte per acquistare casa al mare, troviamo un’altra interessante soluzione sul portale Idealista.it*. Si tratta sempre di una tipica casa d’epoca, situata direttamente sulla costa, nella splendida località di Marina Serra. È un monolocale, in vendita a 40.500 euro. Anche questo immobile richiede interventi di ristrutturazione.

Il prezzo sale se l’immobile è già ristrutturato. La Gabetti* propone in vendita un antico indipendente di 110 mq nella frazione di Sant’Eufemia di Tricase. L’immobile è ben ristrutturato e presenta pregevoli mosaici. Dispone di soppalco ed area solare. È in vendita a 98.000 euro.

(n.d.r. *per maggiori informazioni sugli annunci riportati si rimanda direttamente ai portali dei siti immobiliari. ProiezionidiBorsa riporta soltanto a titolo informativo e gratuito tali annunci e non se ne assume responsabilità riguardo contenuti e informazioni fornite.)