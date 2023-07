Continua il momento molto particolare, ed è la prima volta dal minimo del setup del 6/7 aprile che viene messo in discussione dai nostri oscillatori la salita preventivata fino al 4 agosto. Il nostro percorso campione annuale, e la proprietà dell’alternanza dei nostri setup, ci fanno ritenere che la salita possa durare fino al setup annuale del 4 agosto. Dopo dovrebbe verificarsi un ribasso di un mese, per poi assistere a nuove salite. Se tutto andrà come da casistica storica, quest’anno il massimo verrà segnato probabilmente fra il 30 novembre e la prima decade di dicembre. Mercati azionari a un punto nodale di breve termine. E oggi scade un setup mensile.

Le medie tengono

Anche oggi, come nelle ultime settimane, continuiamo a osservare le medie a 1 e 4 ore settate sui time frame 200/400/600. Nessun tentennamento, infatti sono ancora orientate con la velocità al rialzo, e in tendenza rialzista. Attenzione però! Si inizia a notare che gli eccessi di ipercomprato di breve sembrano voler rientrare.

Porteranno questi a un ritracciamento fra ora e il 4 agosto, oppure si salirà di diversi punti percentuali fino a questa data?

Ampliando il nostro sguardo operativo al time frame settimanale e mensile, si osserva una certa debolezza, e questo continua a rendere non chiare le intenzioni.

Per questo motivo l’attenzione deve essere posta sui livelli operativi. Solo questi in questo momento, più che mai, dovranno essere il faro.

Mercati azionari a un punto nodale di breve termine

Alle ore 15:58 della seduta di contrattazione del giorno 11 luglio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.888

Eurostoxx Future

4.314

Ftse Mib Future

28.135

S&P500

4.415,09.

Su cosa potremno scommettere se volessimo farlo? Sul grigio, perchè la situazione rimane incerta

Vedremo poi cosa accadrà, e siamo convinti che entro domani avremo una risposta attendibile.

