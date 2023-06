Casale in vendita a 53mila euro in Toscana, a pochi chilometri da Forte dei Marmi dove i Vip comprano casa

Un casale immerso nel verde in una delle Regioni più amate da turisti italiani e stranieri. Un desiderio irrealizzabile? Non sempre. Ecco alcune occasioni da cogliere al volo.

I casali della Toscana sono case ricche di fascino che hanno una loro storia, immersi in un paesaggio fatto di morbide colline dove il profumo del vino si mescola con quello dei campi. Gli stranieri ne sono letteralmente innamorati. Sono tanti gli artisti, gli intellettuali e gli uomini di affari che hanno deciso di comprarne uno e di farne la casa dei sogni, dove vivere stabilmente o solo in alcuni periodi dell’anno. Quanto costano? Ecco alcuni esempi.

Una terra ricca di arte e di cultura

Comprare un casale in Toscana permette di vivere e conoscere una Regione che è tra le più ricche di arte e di cultura in Italia. Ma è anche un modo per passare le vacanze in mezzo alla natura seguendo il suo ritmo, lento e rilassato. Il paesaggio toscano è molto vario. Man mano che ci si allontana dalle coste si incontrano le colline che si susseguono verso l’interno fino a sfiorare le montagne.

Dove comprare un casale? Le offerte sui siti immobiliari che operano nella zona sono numerose ed è possibile trovare anche un casale in vendita a 53mila euro. I prezzi cambiano a seconda della posizione e dello stato dell’immobile. Ecco alcuni esempi.

210 metri quadri a 65mila euro

Se ci si sposta verso l’interno i prezzi scendono sensibilmente. Un immobile interessante è in vendita sul portale *Idealista.it. Si tratta di un casale in pietra di 210 mq situato in un piccolo borgo alla periferia di Pontremoli. Il prezzo di vendita è di 65.000 euro. L’immobile ha undici stanze e si sviluppa su due piani mentre all’esterno ha un giardino esclusivo di 120 mq. Dispone anche di un portico con vista al secondo piano, di un camino nel soggiorno, di due bagni e di cinque cantine al piano terra di cui una con il forno a legna.

Le dimensioni di una casa d’altri tempi. Il casale è in buono stato perché recentemente ristrutturato. Pontremoli è uno dei Comuni posti più a Nord in Toscana nella Regione della Lunigiana. L’immobile dista circa venti minuti dal casello autostradale.

Casale in vendita a 53mila euro con vista mare

Se ci spostiamo più a Sud e verso la costa troviamo un’altra interessante proposta sempre su *Idealista.it. Il casale in questione si trova nel Comune di Pietrasanta e precisamente nella frazione di Cerreta San Nicola. Dista circa otto chilometri dal centro di Pietrasanta e nove da Forte dei Marmi, le località più gettonate della costa toscana.

L’immobile è in vendita a 53.000 euro ma richiede dei lavori di ristrutturazione. È una porzione di fabbricato di 125 mq composto da quattro locali disposti su due livelli. Veramente eccezionale è la posizione, con vista mozzafiato sul mare e vicino al tratto di costa più bello dell’intera Regione.

(n.d.r. *tutti gli annunci sono riportati a titolo informativo. Pertanto, riguardo veridicità e contenuti non si assumono responsabilità e si rimanda ai siti indicati delle agenzie immobiliari.)