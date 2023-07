Ecco come risparmiare sulla spesa con questo menù della settimana a meno di 50 euro!

Spendi troppo al supermercato e vorresti fare un po’ di economia? Segui i nostri consigli. Con meno di 50 euro potrai saziare la famiglia grazie a un menù studiato su misura. Vediamo i prodotti da inserire nel carrello e come comportarsi per non alleggerire troppo il portafogli.

Ogni volta che ti mostrano lo scontrino alla cassa ti sembra di spendere una cifra? Forse è normale. Soprattutto se non sai come mettere da parte qualche soldo senza dover necessariamente rinunciare agli alimenti sani. Per riuscirci, ti proporremo un menù economico ed equilibrato, che ti permetta di consumare un pasto completo. La soglia dovrebbe mantenersi al di sotto dei 50 euro, anche se dipende dal posto e la zona in cui compri. Dunque, ecco come risparmiare sulla spesa in modo semplice e intelligente.

Occhio ai volantini e ai formati famiglia!

La prima regola per preservare il denaro è prestare attenzione alle offerte in corso. Di solito le leggiamo sui volantini, che le catene della grande distribuzione mettono a disposizione della clientela. Guardando bene, potremmo trovare con un po’ di fortuna il prodotto che desideravamo a un prezzo scontato.

Un altro consiglio è quello di optare per i formati più grandi. Questo perché, in rapporto alla quantità, sono solitamente più convenienti. Inoltre, avremo quel prodotto a disposizione per più tempo e non dovremo tornare prima del previsto a ricomprarlo.

Ecco come risparmiare sulla spesa per 4 persone

La proposta per tenere il conto della spesa settimanale sotto i 50 euro si compone di alimenti a marchio supermercato. Si parte dalla colazione: per questo momento della giornata cercheremo di non oltrepassare i 10 euro totali. Al riguardo, nella lista potremmo inserire circa 6,5 litri di latte UHT e 700 g di biscotti. Il pranzo e la cena si gestiranno più o meno allo stesso modo. Con 2 kg di pasta dovremmo coprire almeno quattro pasti. In alternativa, si valuterà l’acquisto di 1 kg di riso a cottura rapida o 375 g di polenta istantanea.

Ricordiamoci di non trascurare le verdure, importanti in una dieta che si rispetti. In questo caso potremmo prediligere 1 kg di minestrone surgelato con 500 g di funghi champignon freschi. Per arricchire il piatto, sono una buona opzione anche mezzo chilo di legumi secchi o 1 kg di piselli surgelati. Completano la proposta 6 uova allevate a terra e mezzo chilo di ricotta confezionata. Per carne e pesce bisognerà ragionare sul momento, decidendo comunque un importo da destinare. Tuttavia, alcuni alimenti si trovano spesso a buon mercato: tra questi spiccano cosce di tacchino, lupini e cozze.