Ogni anno, l’acquisto dei testi scolastici è un vero e proprio dispendio di soldi per le famiglie. Spesso ci si affida all’acquisto di testi usati, nell’intento di risparmiare qualcosa. Ma può chiaramente capitare che i testi acquistati siano danneggiati o mal tenuti.

Tuttavia, già da un po’ di tempo i siti di rivenditori online di libri di testo per la scuola forniscono la possibilità di acquistare sia nuovo che usato. L’usato, per altro, è quasi sempre garantito e da una maggiore sicurezza nell’acquisto di testi di seconda mano che, purché già utilizzati, vengono coperti dalla garanzia dei siti. Si suppone, quindi, che i testi acquistati di seconda mano arrivino in buone condizioni, così da risparmiare qualche soldo senza però prendere cantonate.

In alcuni casi, però, i testi non sono reperibili o sono di nuova adozione, quindi che si fa? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Ottime notizie sull’acquisto dei libri scolastici, la differenza che molti ignorano

Quante volte abbiamo sperato che i ragazzini dell’anno successivo a quello dei nostri figli, rivendessero i loro libri usati per poter risparmiare sull’acquisto di testi nuovi? E invece, puntualmente, sulle liste dei libri ci ritroviamo con la scritta “NUOVA ADOZIONE“. Un gran bel problema, ma facciamo attenzione a non lasciarci ingannare dalle queste parole.

Cosa significa “nuova adozione”

Quando nelle liste il libro è indicato come nuova adozione, non significa che il testo sia necessariamente nuovo, né tantomeno che non si possa trovare usato. Nuova adozione significa infatti che la scuola sta adottando quel testo per la prima volta. Magari, però, altri istituti lo hanno già tra le loro liste dei libri da tanti anni.

Nuova adozione non è sinonimo di nuova EDIZIONE. In quest’ultimo caso significa che l’editore ha apportato modifiche all’interno del libro di testo e la scuola ha adottato la nuova formula.

Ovviamente, le due cose possono coincidere, un libro di nuova edizione può anche essere una nuova adozione per la scuola e quindi essere sia una nuova uscita editoriale che un nuovo testo che sarà utilizzato nelle nostre scuole. Ma non è sempre così.

Basta semplicemente fare attenzione a queste due parole “adozione” ed “edizione” e controllare bene le liste del proprio istituto o di plessi presenti nella nostra città. Così sarà possibile trovare libri usati e risparmiare soldi sull’acquisto. Un po’ di risparmio non dispiace a nessuno!

Chi l’avrebbe mai detto? Queste sono, dunque, le ottime notizie sull’acquisto dei libri scolastici, la differenza che molti ignorano può davvero fare la differenza sulla nostra spesa scolastica.