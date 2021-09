L’oroscopo cinese tiene conto del calendario lunare e non di quello gregoriano. La fine dell’anno si verificherà con l’arrivo del 1 febbraio 2022 e non con il nostro Capodanno. I prossimi mesi saranno ricchi di momenti da vivere all’insegna della cautela per alcuni segni zodiacali cinesi, come la Lepre o il Gallo.

Un segno in particolare, il Topo, sta invece vivendo un momento di calma piatta e assenza di novità, che continuerà fino alla prima settimana di ottobre. In questo momento chi è sposato dovrebbe ricordare l’importanza della pazienza e della comprensione all’interno del matrimonio, poiché potrebbero stare venendo a mancare.

Il prossimo mese lunare, con inizierà con il giorno 5 ottobre, porterà con sé un momento ricco di miglioramenti in diversi aspetti della vita dei nati sotto il segno del Topo. Questo periodo gioioso potrebbe però accompagnarsi ad una forte tensione e ad un’ombra di sfortuna che si affaccia sulla propria vita sentimentale. Di fronte a queste avversità, i Topi dovranno mantenere un atteggiamento positivo.

Alti e bassi in amore e non solo per questo segno zodiacale nei prossimi mesi secondo l’oroscopo cinese

Chi è nato sotto il segno del Topo?

5 febbraio 1924 – 24 gennaio 1925

24 gennaio 1936 – 10 febbraio 1937

10 febbraio 1948 – 28 gennaio 1949

28 gennaio 1960 – 14 febbraio 1961

15 febbraio 1972 – 2 febbraio 1973

2 febbraio 1984 – 19 febbraio 1985:

19 febbraio 1996 – 6 febbraio 1997

7 febbraio 2008 – 25 gennaio 2009

25 gennaio 2020 – 11 febbraio 2021

L’assegnazione del segno zodiacale cinese non tiene conto del mese, ma dell’anno lunare di nascita. Chiunque sia nato in uno dei periodi compresi tra queste date appartiene al Topo. Per saperne di più può essere utile consultare: “Come calcolare il proprio segno zodiacale cinese”.

Cosa dicono le stelle sui prossimi mesi per questo segno

Alti e bassi in amore e non solo per questo segno zodiacale nei prossimi mesi secondo l’oroscopo cinese. Il decimo mese lunare, che durerà dal 5 novembre al 3 dicembre, non sarà un mese molto fortunato per i nati sotto questo segno. Chi è in una relazione potrebbe vivere una situazione di costanti alti e bassi. Per salvare la relazione e rinforzare il legame con il compagno o la compagna sarà il momento giusto per passare dei momenti da soli. Meglio prendersi una vacanza insieme o preparare una sorpresa. Bisogna ingegnarsi per far riaccendere la scintilla.

Nei prossimi mesi i topi potrebbero cominciare a sentire il peso della concorrenza di amici, parenti e colleghi. Dovranno comunque mantenere un atteggiamento ottimista e cercare di non farsi sopraffare dalle difficoltà che si presenteranno alla loro porta. La fine del periodo natalizio potrebbe portare una svolta nella fortuna di questo segno, che ritroverà la pace nel rapporto con il proprio compagno o compagna.

Le caratteristiche dei Topi

Anche i segni dello zodiaco cinese influenzano la personalità di chi vi appartiene. I Topi sono in linea di massima accomunati dalle seguenti caratteristiche: