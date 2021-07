L’eurocollezionismo è ormai una passione che sta coinvolgendo sempre più persone, desiderose di accaparrarsi le monete più ricercate.

Tuttavia, l’impresa non è così semplice per chiunque. Il collezionismo ed il commercio, infatti, spesso gravitano solo intorno a monete rarissime, come quelle commemorative, in fior di conio, o con errori di conio.

Parliamo quindi di pezzi introvabili, che davvero pochi hanno la fortuna di avere tra le mani.

Comunque sia, ci sono ottime notizie per chi possiede questa moneta da 2 euro che tutti desiderano, soprattutto i collezionisti.

Una moneta particolare

In questo articolo, analizzeremo più da vicino una moneta molto particolare, che è possibile trovare solo in FDC.

Stiamo parlando della moneta da 2 euro della Grecia, coniata nel 2004.

Sul dritto troviamo la scena di un mosaico di Sparta (III secolo a.C) in cui Giove, raffigurato come un toro, tenta di rapire Europa. In basso vi è la scritta “2 EURO” ed in alto quella “EUROPA”, entrambe incise con i caratteri greci.

In alto a destra vi è il segno dell’Anthemion (un fiore stilizzato) che rappresenta la Zecca.

Sulla parte esterna troviamo le classiche 12 stelle a cinque punte, tra le quali spicca in basso, l’anno 2004. Sul verso è incisa la faccia comune delle monete da 2 euro.

Le dimensioni sono quelle standard, con un diametro di 25,75 millimetri, lo spessore di 2,20 millimetri ed il peso di 8,5 grammi.

Ottime notizie per chi possiede questa moneta da 2 euro che tutti desiderano

Nel 2004, in Grecia, in occasione delle Olimpiadi di Atene, furono coniate 35 milioni di monete commemorative da 2 euro.

Per questo motivo, della moneta sopra descritta vennero coniati solo 30.000 pezzi in FDC.

Chi ha avuto la fortuna di procurarsela in quegli anni, ora possiede fra le mani un vero e proprio pezzo raro.

Infatti, nelle varie aste sul web, il suo valore si aggira attorno ai 70-100 euro, e probabilmente salirà con il passare del tempo.

Approfondimento

Un’altra moneta che ad oggi vale tantissimo è la moneta da 2 euro del Portogallo. Per scoprire di quale anno si tratta, e quale sia il suo valore, cliccare qui.