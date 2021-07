Le zucchine hanno grandi effetti benefici sull’intero organismo perché sono ricche di vitamine e minerali, sono diuretiche e aiutano anche a purificare l’intestino. In questo periodo dell’anno le zucchine sono una vera prelibatezza, e infatti abbiamo già svelato il trucchetto per capire quali sono le più dolci al supermercato.

È questo il motivo per cui le abbiamo scelte per la ricetta di oggi. Prepareremo un contorno di zucchine da gustare anche come antipasto, una ricetta leggera e veloce, ma davvero gustosa.

Per capirci, si tratta della versione light delle zucchine alla scapece, piatto tipico della tradizione napoletana. La differenza fondamentale, però, sta nel fatto che la ricetta che prepareremo oggi non prevede la frittura. Vediamo subito come preparare questo contorno sano e appetitoso.

Godurioso contorno di zucchine senza frittura, pronto subito e ottimo anche come antipasto

Con questa verdura squisita abbiamo già preparato “Gli irresistibili sformati di zucchine che stanno spopolando perché lasciano tutti a bocca aperta”.

Partiamo subito con la ricetta di oggi. La prima cosa da fare sarà lavare bene le zucchine. La tipologia ideale di zucchine per questa ricetta sono quelle lunghe, ma andranno bene anche quelle tonde.

Tagliamo le zucchine a rondelle, e cuociamole su una padella antiaderente. Per agevolare la cottura sarà meglio creare delle rondelle abbastanza sottili.

Basteranno un paio di minuti di cottura per lato, dopodiché le sistemeremo su un piatto ricoperto con carta assorbente. In questo modo elimineremo l’umidità in eccesso.

Nella ricetta tradizionale le zucchine alla scapece sono prima fritte, e poi marinate. Nel nostro caso abbiamo saltato il passaggio della frittura quindi andiamo direttamente alla marinatura.

Una marinatura delicata e saporita

Per la marinatura, iniziamo unendo un cucchiaio di aceto di mele a 3 cucchiai di olio di oliva. Aggiungiamo aglio e prezzemolo tritati finemente, e del peperoncino tagliato a fette molto sottili. Insaporiamo con un pizzico di sale e mescoliamo bene il tutto.

Sono quasi pronte

Ora versiamo il condimento sulle zucchine e mescoliamo bene il tutto. Assicuriamoci che le fette di zucchine siano tutte ben inumidite dal condimento. Ora lasciamo marinare per 30-40 minuti, dopodiché le nostre zucchine alla scapece in versione light saranno pronte. Ed ecco come preparare questo godurioso contorno di zucchine senza frittura, pronto subito e ottimo anche come antipasto.

Questa preparazione è ottima da consumare anche come contorno di secondi di carne o di pesce. Piacerà a tutti, anche a chi non è un grande amante della verdura!

