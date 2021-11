Sarà forse accaduto un po’ a tutti di percepire improvvisamente una sicurezza ed un’energia brillante, una sana motivazione che porta a grandi risultati. Allo stesso modo, sarà successo di sentirsi annebbiati e più stanchi, frastornati da lunghe e caotiche giornate, a cui non riusciamo a dare una spiegazione. Ogni tanto a metterci lo zampino potrebbero essere le Stelle che, fin dalla notte dei tempi, effondono i loro influssi su noi che inconsapevoli le guardiamo da quaggiù.

Questo mese, Stelle e Pianeti potrebbero agevolare alcuni segni fortunati nell’amore e nel lavoro, per altri invece complicheranno un po’ le cose. Dunque, ecco quali sarebbero i 4 segni più fortunati e sfortunati a novembre secondo l’oroscopo 2021

Flop del mese

Occupa l’ultimo posto un segno che si distingue per forza e sicurezza e che negli ultimi mesi ha ottenuto buone soddisfazioni, ma arriverebbero degli ostacoli. Fino al 21 novembre, infatti, i nati Leone affronteranno un mese complesso a causa di un avverso Saturno e un Giove dispettoso. Sul lavoro è palpabile la tensione dettata dai tanti pensieri, gli stessi che complicheranno il campo amoroso. Meglio non perdere la pazienza e attendere la fine del mese quando il Sole e Mercurio torneranno far scuotere la criniera del Leone.

Marte e Venere saranno in netto contrasto nel mese di novembre per quel che riguarda il segno del Cancro. Sarà infatti la sua sola determinazione a sorreggerlo di fronte alle difficoltà, ma i nervi potrebbero essere a fior di pelle. Sarà proprio Marte a sovraccaricare questo segno che dovrà mantenere la calma per evitare scontri con i colleghi e con il partner. Novembre sarà un mese ambivalente, caratterizzato da grandi scariche di incontrollabile energia che il Cancro dovrà essere bravo a canalizzare costruttivamente.

Novembre mese di rinascita

Dopo le note dolenti per alcuni segni, passiamo a quelli che potrebbero ottenere grosse soddisfazioni. Pare che i nati Capricorno saranno particolarmente fortunati con Marte a favore che stimola la passione. Superati i primi giorni con Mercurio avverso, novembre potrebbe essere tutto in discesa grazie al sostegno di Plutone e un Nettuno che donerà slancio e creatività. Un mese in cui lavoro e amore potrebbero voler dire conquista.

Primo posto sul podio

Concludiamo con chi invece questo mese se la spasserà alla grande. Il campione indiscusso del mese di novembre è il segno della Vergine che avrà dalla sua il favore degli astri. Venere donerà un fascino ed un’elettricità irresistibili alla Vergine, accompagnati dalla potenza battagliera di Marte. Saranno inoltre Plutone e Urano a infondere motivazione e sicurezza, utile da spendere sul lavoro. Per quanto riguarda l’amore, attenzione ad andare in giro perché questo segno potrebbe fare strage di cuori.

