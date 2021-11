Nell’immaginario collettivo il freddo e la stagione invernale sono spesso associati a colori un po’ spenti e poco vivaci.

Anche per l’abbigliamento e gli accessori tendiamo a prediligere colori piuttosto neutri e preferiamo lasciare per l’estate e per l’abbronzatura tonalità più brillanti e vitali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

In realtà non c’è nulla di più sbagliato.

Non solo perché alcuni colori o fantasie possono rallegrare anche le giornate più uggiose.

Infatti, se il colore ci dona particolarmente, potremo anche valorizzare il nostro aspetto e donargli quel qualcosa in più che ci farà spiccare tra tante.

Si tratta di dettagli che possono fare davvero la differenza!

Non solo se parliamo di abiti, maglioni e camicie, ma anche per borse, accessori per capelli, scarpe, cappelli e sciarpe.

Se siamo di quelle che non amano essere troppo vistose basterà aggiungere un dettaglio di colore per distinguersi.

È il colore dell’inverno, rock a 30 anni ed elegantissimo per le over 50 con questi abbinamenti

Le ultime sfilate e le riviste di moda parlano chiaro.

Ci sono alcune tonalità che quest’inverno spopoleranno più di altre e monopolizzeranno gli scaffali di diversi negozi.

Ce n’è uno però che più di altri è destinato a fare scalpore.

È il colore dell’inverno, rock a 30 anni ed elegantissimo per le over 50 con questi abbinamenti che proporremo ed andremo ad analizzare.

Stiamo parlando del blu elettrico.

Se il primo pensiero è “no, non fa per me!”, consigliamo di valutare bene quest’opzione perché si tratta di una tonalità dalle mille sfaccettature.

Se indossato in un certo modo e in abbinamento ad altre tonalità può donare una raffinatezza che va oltre ogni aspettativa.

In altri contesti e con altri accostamenti può invece risultare più sbarazzino.

Quel che è certo è che pur essendo una tonalità fredda può davvero valorizzare ogni carnagione e tonalità di capelli.

Gli abbinamenti per le giovanissime e per le signore più mature e lo charme è assicurato

Nero

Il blu elettrico accanto al nero lo sdrammatizzerà e ci farà brillare di luce propria.

Un accostamento valido sia per un tailleur spezzato elegante, o se scelto per un maglioncino in abbinamento a dei jeans scuri e delle sneakers.

Arancione e fucsia

Il primo abbinamento è particolarmente consigliato per le signore più mature, per un foulard o una camicia dalle fantasie geometriche, paisley o a pois.

Il secondo comunica freschezza e voglia di prendersi poco sul serio, per questo può essere il prediletto dalle giovanissime per essere indossato in qualsiasi modo.

Beige e rosa chiaro

Abbiamo conservato per il finale il più elegante degli accostamenti.

Pensiamo ad un blazer blu elettrico e una camicetta beige o una gonna midi rosa cipria; il rischio è di lasciare tutti senza parole!

Qualunque sia l’abbinamento prescelto il blu elettrico sarà il colore dell’inverno 2021, sarà meglio dimenticare l’età e liberare la fantasia.

Approfondimento

Il look reso famoso da una popstar anni ’90 tornerà di moda quest’inverno con dei capi must have