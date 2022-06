Con il caldo di questi giorni diventa difficile non solo far da mangiare ma anche nutrirsi. Andremmo avanti ad anguria e melone, gelati, ghiaccioli e granite. Ma bisogna anche immagazzinare qualcosa di nutriente. Spazio allora anche alle capresi, magari in qualche versione originale, ma pur sempre gustosa. Tanta frutta e verdura per introdurre acqua, vitamine e minerali. Ma stando attenti, perché, come ricorda la scienza alimentare, alcune verdure potrebbero gonfiarci eccessivamente. Molti non sanno, infatti che degli abbinamenti a tavola sarebbero particolarmente perfetti per farci fare la figura dei “pancioni”. Andiamo a vedere nello specifico questi alimenti, pur assolutamente benefici. Ma a cui dare del lei, soprattutto se soffriamo di colite e gastrite.

Lo stress gonfia anche lo stomaco

Potrebbe sembrare incredibile, ma come ricordato dai medici nello studio che abbiamo riportato sopra, ci sarebbe anche lo stress a gonfiarci la pancia. Maledetto fattore esterno che ci causa anche il mal di testa, il nervoso, gli attacchi di ansia e di panico e pure il gonfiore della pancia. Oltre a limitare gli accoppiamenti a tavola che vedremo, gli esperti suggeriscono di non dimenticare l’attività fisica e sportiva. Il loro merito sarebbe infatti quello di: allentare la tensione della zona addominale, evitando che lo stress si impossessi anche della zona pancia-stomaco.

Ottime e rinfrescanti le verdure d’estate ma attenzione a queste 2 che in coppia farebbero gonfiare la pancia in maniera incredibile

Quando ci prepariamo le insalatone estive, per garantire qualche proteina vegetale, spazio ai fagioli e, magari anche alle lenticchie. Ma attenzione che questi 2 legumi estremamente salutari favorirebbero la nascita e la permanenza dei gas nello stomaco. Dovremmo quindi dosarne l’uso, senza rinunciarvi, come ricordano gli esperti. E, soprattutto masticarli con calma, dando modo ai succhi gastrici di aggredirli con calma, cercando di macerarli prima e meglio.

Quanto è salutare il cavolo

Ottime e rinfrescanti le verdure d’estate, ma occhio anche al benefico cavolfiore. D’estate magari lo grattugiamo crudo nelle insalate per non perdere i suoi famosi benefici salutari. Ma, come ricorda la scienza, sarebbe uno di quegli alimenti con effetto “palloncino”. Sarebbe infatti capace di gonfiare la pancia, ancor di più se unito ai fagioli di cui dicevamo prima. La spiegazione è abbastanza semplice: un eccesso di fibre, peraltro eccezionali per il nostro organismo, che, però fermenterebbero a dismisura nello stomaco. Ancor di più se beviamo tanta acqua durante il pasto, con effetto stagnante che impedirebbe ai succhi gastrici di agire con velocità e prontezza.

