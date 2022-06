Le carote sono considerate tra i cibi più salutari che possiamo trovare sulla tavola. È risaputo che per aiutare la vista e per mantenere l’abbronzatura d’estate, le carote hanno un ruolo molto importante.

Difatti la carota sembrerebbe essere un ortaggio ricco di nutrienti e proprietà benefiche per l’organismo. Possiamo trovare le carote rosse, arancioni, viola o nere.

100 g di carote crude corrispondono circa a 40 kcal e presentano:

a) 88 g di acqua;

b) 0,9 g di proteine;

c) 0,24 g di lipidi.

Contengono numerose vitamine quali la A, C, E, K e vitamina B6. Sono ricche anche di sali minerali come sodio, potassio, calcio, fosforo e zinco.

Sembrerebbe indicato per la vista e per l’abbronzatura questo alimento con molte proprietà benefiche che non tutti conoscono

In linea generale sono fonte di: beta-carotene, pigmento che conferisce alla carota la colorazione arancione. È il precursore della vitamina A, molto importante per la vista, per il sistema immunitario e per lo sviluppo.

La luteina è un potente antiossidante contenuto nella carota; il potassio è utile per la pressione e la vitamina K gioca un ruolo importante per la coagulazione del sangue.

Sembrerebbe indicato per la vista e per l’abbronzatura questo alimento, ma potrebbe avere anche altri benefici. Ad esempio, potrebbe andare a contrastare lo sviluppo di alcuni tumori come quello al colon o al fegato, favorirebbe il senso di sazietà, grazie alle fibre che contiene, e potrebbe regolarizzare l’intestino in casi di diarrea o stipsi.

Non esistono particolari controindicazioni per le carote. È vero che, mettendole a confronto con altri ortaggi, presentano un contenuto di zuccheri e carboidrati maggiore, ma questo non significa che siano da evitare. Come per ogni cosa, non fa male l’alimento in sé, ma le quantità che si utilizzano.

La porzione ideale da assumere è di circa 200 g. Non esiste un range definito, sta a noi valutare e bilanciare il piatto completo.

Come cucinarle

Tra le varie modalità di cottura, quella a vapore è senza dubbio in grado di preservare le qualità nutrizionali di un alimento. Di conseguenza, per mantenere le proprietà della carota, si potrebbe preferire il vapore rispetto ad altro.

Il brodo che si andrà a formare sarà ricco di sali minerali e vari macronutrienti, ottimo anche nelle sere invernali per riscaldarsi.

In alternativa anche la sola cottura a vapore potrebbe andar bene, aggiungendo sopra un filo di olio EVO.

Lettura consigliata

Questo alimento ricco di acqua, vitamine e sali minerali sembrerebbe ottimo per il sistema cardiovascolare ma presenta anche questi rischi da non sottovalutare