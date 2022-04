Già da qualche anno questo luogo è divenuto una ambita meta turistica. Tuttavia possono sorgere dei dubbi e delle incertezze nell’organizzazione di un viaggio in un posto così diverso dalla nostra quotidianità.

Il segreto sta nella pianificazione della vacanza che in questi luoghi può regalare ricordi indelebili.

Le domande più frequenti riguardano l’abbigliamento, soprattutto femminile. Gli uomini devono vestire in maniera semplice e decorosa: è sconsigliabile circolare in pantaloncini e magliette senza maniche. Impossibile entrare nelle moschee con un simile abbigliamento. Per le donne è consigliabile indossare il velo islamico, seppure posto sul capo e attorno al collo in maniera più sciolta rispetto alle donne autoctone. L’hijab può essere costituito da qualsiasi lembo di stoffa, dalle sciarpe agli scialli, senza alcun timore di sbagliare e lasciando spazio al gusto personale. Quindi ecco un posto suggestivo e intrigante che ci farà immergere in una realtà molto diversa dalla nostra: l’Iran.

Ecco un posto suggestivo e straordinario per le prossime vacanze, capace di regalare immagini da sogno in sole 7 ore di viaggio

A prescindere dunque dallo stile da adottare, sempre nel rispetto della cultura locale, la Persia consentirà di immergersi in un ambiente totalmente affascinante.

Una meta iraniana particolarmente incantevole è Shiraz, città che è stata la capitale della Persia nella seconda metà del ‘700.

Non si tratta di una città di mare, si sviluppa ai piedi dei monti Zagros a 1600 metri di altitudine. È tra le più importanti città islamiche.

Shiraz offre moltissime cose da vedere, tutte in perfetto stile persiano e che rimandano ai fasti delle epoche dinastiche antiche.

L’area di Persepoli è da visitare assolutamente. Si tratta di una zona archeologica residenza degli antichi governanti dell’impero.

Sulla sponda settentrionale del fiume Khoshk ci si imbatte in un luogo Patrimonio dell’Umanità: Eram Garden. Uno storico giardino persiano che si trova oggi all’interno del giardino botanico dell’Università locale.

Il posto ideale per fotografie e selfie da mille e una notte

In ogni angolo della città è possibile imbattersi in luoghi culto ma ecco un luogo suggestivo e strabiliante assolutamente da non perdere è Shah Cheragh.

Questo posto può valere l’intero viaggio ed essere annoverato tra i luoghi più fiabeschi al Mondo.

Si tratta di un luogo di culto che sbalordisce per il suo aspetto scintillante e incantato. Il suo nome ha il significato di “Imperatore della Luce” e, una volta giunti lì, non si fatica a capirne il motivo.

Gli ambienti sono completamente decorati con piccoli specchi rivolti in ogni direzione che riflettono la luce. Ci si trova tra bagliori accecanti ed immersi in uno splendore color smeraldo.

Questo monumento funerario è meglio noto come Moschea degli Specchi. Pare che inizialmente fosse un sepolcro importante meta di pellegrinaggi e che nel 1300 la Regina Tash ordinò l’abbellimento del luogo. Fino ad arrivare alla Moschea che affascina oggi milioni di turisti e pellegrini.

Lettura consigliata

Combattiamo ansia e stress con una vacanza diversa che farà gola a tanti ma conosciuta da pochi