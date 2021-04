Il frutto rosso acceso fa capolino tra le foglie. Raccogliere e mangiare una fragola direttamente dalla pianta è un privilegio. Col loro sapore dolce e la polpa succosa, sono tra i frutti di bosco più amati. Anche i bambini più scettici adorano le fragole.

Questo piccolo frutto nasconde anche numerose proprietà benefiche per l’organismo umano. Poter coltivare qualche pianta nel proprio giardino o in vaso sul terrazzo è abbastanza facile da realizzare.

Ma non tutti sanno che c’è un modo per coltivare le fragole senza spendere un soldo. È, infatti, possibile ottenere piante di fragole gratis con questo trucco dal frutto riciclato. Cominciamo acquistando un cestino di fragole biologiche ben rosse e mature.

Le proprietà

Ci sono molte ragioni per cui consumare fragole è un toccasana. La prima riguarda il metabolismo: esse stimolano l’adiponectina, ormone stimolatore del metabolismo. Inoltre mangiare fragole riduce la fame, anche quella nervosa, contribuendo a saziare. Chi soffre di diabete, obesità e grasso addominale, dovrebbe mangiarne molte. Infatti, le fragole aiutano a controllare il livello di zucchero nel sangue.

Si continua parlando degli antiossidanti contenuti nelle fragole. Essi aiutano il mantenimento delle funzioni cerebrali nel tempo. Non solo, grazie alla vitamina C e alla produzione di collagene, aiutano a rafforzare l’epidermide, i capillari e ridurre gli inestetismi della pelle.

Le fragole sono anche un perfetto aiuto contro il tartaro e l’alito cattivo. Contengono, infatti, xilitolo, il principio attivo di moltissimi dentifrici.

Ottenere piante di fragole gratis con questo trucco dal frutto riciclato

Acquistando una manciata di fragole biologiche potremo ottenere tante piantine. Da queste, col tempo, saremo capaci di raccogliere altrettante fragole, di farne una piantagione.

I frutti da cui bisogna partire devono essere ben maturi. Attenzione, maturi e non marci -le fragole tendono a diventare rosa chiaro o marroni quando non sono più commestibili-. Ci staremo chiedendo dove si trovare i semi delle fragole. Questi cospargono tutta la loro superficie, sono piccolissimi e di colore giallo.

Si procede raschiando con un coltello tutta la parte esterna della fragola. In questo modo si otterranno tutti i semini che la ricoprono. Da questa polpa piena di semini bisognerà ricavare le nuove piantine. Servirà un contenitore di plastica per la frutta (bucato al di sotto) e della torba. Riempiamo per 3/4 il contenitore con la terra e spargiamo la purea di semi su tutta la superficie.

Una volta terminata l’operazione, ricopriamo i semi con un leggero strato di terra e richiudiamo il contenitore. Si creerà una sorta di serra. Bisognerà bagnare il terreno per mantenerlo umido e attendere lo spuntare delle piantine. Una volta nate e abbastanza grandi, potranno essere travasate in vasi più grandi e a distanza di 7-8 centimetri.

