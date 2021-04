Ecco una pianta sempreverde perfetta per casa dai fiori coloratissimi a cui non possiamo veramente dire di no. Con l’arrivo della primavera appartamenti, balconi e giardini si riempiono di piantine multicolore. In questo modo si passa un po’ di tempo dietro a queste, ma si abbellisce anche la nostra dimora.

Dato che la casa sta diventando sempre più un luogo a noi caro è giusto che questa sia confortevole e che regali serenità a chi ci vive. E non c’è modo migliore se non ornarla con delle piante. Oggi quindi illustreremo una pianta perfetta per casa dai fiori coloratissimi.

La calathea crocata

Questa pianta sempreverde perfetta per casa dai fiori coloratissimi, è anche molto utile perché assorbe l’umidità della casa. Questa bellissima piantina è originaria del sud America, ma ovviamente si trova facilmente anche qui in Italia.

La ornamentale è veramente perfetta per stare in casa. Ha delle foglie tondeggianti larghe e sopra di queste nasceranno dei lunghi fiori arancioni. Della calathea esistono moltissime specie, e alcune le abbiamo anche già viste qui su ProiezionidiBorsa, ma non questa.

Come prendersene cura?

Ora vediamo qualche consiglio su come prendersi cura di questa ornamentale. Ama il sole, ma mai in modo diretto, e ama gli ambienti umidi. Odia invece il freddo. Coltivata in vaso ha bisogno di un terreno molto leggero con magari qualche pietra pomice. Essendo una pianta che ama l’umidità ha bisogno di essere annaffiata periodicamente. Si consiglia inoltre di nebulizzare almeno una volta al giorno le foglie e i fiori con dell’acqua filtrata.

Oltre a ciò non è una pianta che ha bisogno di molte altre attenzioni. Infatti non necessita potature particolari e, se si vuole, da marzo a ottobre si può aggiungere nell’acqua del concime liquido per piante verdi. È molto amata dai ragnetti rossi, che mangiano le foglie. Ma per fortuna abbiamo una soluzione anche per questi invisibili insettini. Per scoprirla cliccare qui.