Arriva a Milano il ristorante di Brad Pitt e Lewis Hamilton, ecco quanto costerà mangiare nella loro catena

Un attore americano tra i più famosi al Mondo e il pilota di Formula Uno più vincente di sempre. Brad Pitt e Lewis Hamilton, due icone dei rispettivi ambiti. L’amore di entrambi per la professione dell’altro, che verrà sancito dal film sul circus della F1 con Brad protagonista e Lewis nelle vesti di produttore. Non solo, però, perché l’amicizia tra i due è diventata anche business in un altro settore.

Infatti, nel 2019, hanno deciso di investire nel progetto Neat Burger, unendo la passione per il cibo simbolo degli Stati Uniti con la sostenibilità ambientale. Oltre a soddisfare il palato di chi, come il pilota inglese, si professa vegano convinto.

Una catena nata a Londra, con diversi locali, che vuole espandersi in giro per il Mondo. Inevitabile un’apertura a New York, quasi una conseguenza quella a Dubai. Il quarto paese scelto per ospitare il ristorante è l’Italia. Dal 15 di novembre, infatti, Neat Burger aprirà nel nuovissimo centro commerciale Merlata Bloom.

Una data non scelta a caso, perché coinciderà proprio con l’inaugurazione di quello che diventerà uno dei simboli della Milano 3.0. In cui, novità storica, verrà inserito il primo negozio a marchio Esselunga in una galleria commerciale.

Il business variegato di Lewis Hamilton

Un pilota leggendario, con i suoi 7 titoli mondiali e le sue tante passioni al di fuori del mondo dei motori. Quelle per il cinema e la ristorazione non sono le sole. L’abbigliamento, infatti, è forse la più grande.

I suoi look all’arrivo nel paddock di ogni singolo gran premio non passano mai inosservati. Anzi, tra gli appassionati di moda, sono attesissimi per cercare di scoprire fino a che punto può spingersi la fantasia di Lewis. La passione per il design e per la musica completano il quadro di un personaggio a tutto tondo, che ha saputo andare oltre al mondo delle corse.

Arriva a Milano il ristorante firmato Lewis Hamilton e Brad Pitt

Hamburger vegani, hot dog e nuggets di pollo vegani. Queste le certezze del menù. Non solo, però, perché potrebbero essere anche introdotti abbinamenti con alcuni dei prodotti della tradizione culinaria italiana.

Ancora top secret una parte della proposta, così come ancora non si conoscono i prezzi in euro. Tuttavia, vedendo quelli in dollari e sterline, ci si può fare un’idea. Cheez Burger a 7,99 dollari, Neat Burger a 9,99, Grilled Cheez a 5,99.

Arriva a Milano il ristorante di Brad Pitt e Lewis Hamilton, dunque. Inaugurazione il 15 di novembre, ma, notizia ancora da confermare, possibile grande festa la settimana successiva.

Dopo l’impegno della Formula Uno a Las Vegas, dove, c’è da scommettere, Brad Pitt comparirà accanto al pilota Mercedes. Poi, con ogni probabilità, i due prenderanno un volo direzione Milano per partecipare al grande evento successivo all’inaugurazione del locale.