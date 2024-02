Dopo un inizio anno da incubo, l’euro registra la migliore performance settimanale del 2024 contro il dollaro tanto da chiudere la settimana in rialzo dello 0,42%. Come classificare questa prova di forza? Rimbalzo del gatto morto o inversione di tendenza?

Settimana favorevole alla moneta unica europea con l’indice del dollaro che vede un rimbalzo nel corso della seduta di venerdì dopo aver toccato i minimi di tre settimane. Intanto gli investitori attendono nuovi dati macro per capire quando la Federal Reserve potrebbe iniziare a tagliare i tassi di interesse. In Europa, il dato sulle spese per consumi personali (Pce), in agenda la prossima settimana, potrebbe fornire i prossimi indizi sulla politica della Fed.

Secondo l’indice Pmi, la flessione dell’attività economica della zona euro si è attenuata a febbraio, lasciando intravedere segnali di ripresa.

L’euro registra la migliore performance del 2024 contro il dollaro

Alla chiusura del 23 febbraio l’ultimo prezzo del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stato a 1,0821, in ribasso dello 0,04% rispetto alla seduta precedente. La settimana ha chiuso in rialzo dello 0,42% rispetto a quella precedente.

Time frame giornaliero

La settimana dell’euro contro il dollaro è stata praticamente tutta al rialzo. Anche gli indicatori hanno incrociato al rialzo. Tutto, quindi, sembra andare nella direzione di un rafforzamento della moneta unica europea. Tuttavia, non bisogna farsi prendere troppo dall’entusiasmo. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni si sono fermate a ridosso della resistenza in area 1,0844. Solo il superamento di questo livello potrebbe favorire il raggiungimento di quella che potrebbe essere la prova decisiva per il futuro di questo crosso valutario.

Come si vede dal grafico area 1,1089 rappresenta un livello che già in passato ha frenato l’ascesa delle quotazioni. Il suo superamento, quindi, potrebbe favorire un allungo rialzista di medio periodo secondo lo scenario indicato in figura. In caso contrario le quotazioni potrebbero nuovamente tornare in area 1,07.

Time frame settimanale

Allo stato attuale le quotazioni sono indecise se proseguire secondo lo scenario ribassista (linea tratteggiata) o quello rialzista (linea continua). Le prossime settimane potrebbero essere decisive con i livelli chiave in area 1,1089 e 1,0628 da monitorare con estrema attenzione in chiusura settimanale.

Lettura consigliata

Una delle migliori azioni dell’ultimo anno registra la peggiore performance settimanale