Oroscopo finanziario della settimana, giorni più fortunati e situazione soldi per l’Ariete, il Toro e gli altri segni

La Luna questa settimana sarà nel segno dei Gemelli, a seguire in quello del Cancro e per concludere il weekend in Leone. Andiamo a scoprire l’oroscopo finanziario della settimana dal 30 ottobre al 5 novembre.

Questa settimana segnerà il passaggio dal mese di Ottobre a quello di Novembre. Per molti sarà anche l’occasione di fare un breve vacanza approfittando del ponte di Ognissanti. Vediamo come si evolverá la settimana in base a quanto ci riferiscono gli astrologi e come saranno le nostre casse.

Oroscopo lunare della settimana, giorni più fortunati e situazione soldi: ecco come andrà ai segni di Fuoco

Ariete: per i nati sotto questo segno l’inizio settimana con la Luna in Gemelli offrirà la forza per esprimere il proprio pensiero sul lavoro o nelle faccende sentimentali. Buone notizie per chi deve chiedere prestiti, potrebbero arrivare anche garanzie da un familiare materno grazie a Mercurio. Giorno più fortunato: domenica.

Leone: Sole, Marte e Mercurio si trovano in Saturno e forse causano troppa pressione al Leone. Buone notizie dai viaggi di lavoro. Comunque la settimana sarà nella media a livello di finanze. Meglio non concedere prestiti questa settimana. Giorno migliore: sabato

Sagittario: questo segno di Fuoco con la Luna in Gemelli dovrà fare prestare grande cautela nella gestione finanziaria. Le stelle non sono nemiche ma occorre prendersi tutto il tempo per valutare acquisti, investimenti e vendite. Giorno migliore: sabato.

La settima delle finanze per i segni di Terra

Toro: il transito di Giove potrebbe portare a delle spese impreviste ma, per il resto, la settimana brillerà perché troverai nuove frontiere per i profitti e anche gli affari all’estero andranno a gonfie vele. Giorno migliore: giovedì

Vergine: questa settimana potrebbero verificarsi perdite finanziarie e sarebbe meglio affidarsi ad un consulente esperto per fare degli investimenti a lungo termine. Attenzione anche alle spese impreviste. Favorevole, invece, la Luna in Cancro che porterà una giornata serena e felice tra le mura domestiche. Giorno migliore: giovedì.

Capricorno: dopo un debutto della settimana che lascia a desiderare, passando i giorni, migliora la situazione soldi e addirittura nel weekend potrebbero presentarsi delle occasioni di profitto. Giorni spensierati attendono i Capricorno grazie ala Luna in Gemelli. Giorno più fortunato: domenica.

Come andranno le finanze dei segni d’Acqua

Cancro: questo segno d’acqua inizierà la settimana con scarse prospettive e questo perché il Sole che è la casa finanziaria del Cancro appare indebolito. Già nel fine settimana potrebbero esserci delle svolte. Giorno migliore: giovedì.

Scorpione: Urano e Giove in Toro appesantiscono la situazione dello Scorpione ma potrebbe beneficiare della Luna in Cancro che rende favorevole il momento per investire. Settimana buona per guadagni e profitti. Giorno migliore: venerdì.

Pesci: qualche confusione per le questioni finanziarie durante lunedì e martedì ma decisamente meglio il fine settimana con la roluzione di qualche problema. Ci sarà un ritorno dal passato con cui i Pesci potranno rievocare i bei tempi. Giorno migliore: giovedì.

Oroscopo finanziario della settimana: situazione soldi per quelli d’Aria

Gemelli: gli astrologi sconsigliano investimenti nel settore azionario ma bene gli investimenti immobiliari. Potrebbe esserci un’occasione per acquistare un appartamento o un terreno. Inoltre potrebbe arrivare anche una somma per bonus o aiuti governativi. Giorno migliore: martedì

Bilancia: buona settimana dal punto di vista finanziario. Per gli investimenti finanziari quelli a lungo termine potrebbero garantire successo. Entusiasmo per un nuovo lavoro. Giorno della settimana: oggi.

Acquario: meglio esser cauti nelle mosse finanziarie e mantenere il piano di investimenti o risparmio attuali. Verso il fine settimana potrebbero arrivare nuove idee e strategie su come investire. Giorno migliore: oggi.

Ecco quindi l’oroscopo finanziario della settimana, giorni più fortunati e situazione soldi.

