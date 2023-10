FinecoBank e Unicredit riescono a chiudere in territorio positivo nonostante un Ftse Mib molto debole

FinecoBank e Unicredit continuano a muoversi a braccetto risultando, a seconda della giornata, tra le migliori o le peggiori azioni del Ftse Mib. Eppure FinecoBank e Unicredit hanno avuto nel corso del 2023 un destino molto diverso. La prima, infatti, è tra le peggiori azioni da inizio anno, la seconda, invece, è la migliore tra le 40 Blue Chips con un rialzo di oltre il 70%.

Per FinecoBank il futuro è ancora molto incerto: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo FinecoBank (MIL:FBK) ha chiuso la seduta del 27 ottobre a quota 11,05 €, in rialzo dell’1,47% rispetto alla seduta del giorno precedente.

La tendenza in corso è ribassista, anche se da alcune sedute le quotazioni sembrano avere trovato un punto di equilibrio intorno a 10,848 €. A questo punto solo la rottura di uno dei due livelli intorno a questo punto di equilibrio potrebbe dare una svolta alle quotazioni.

In particolare, al rialzo il livello da monitorare passa per area 11,312 €. Al ribasso, invece, una chiusura giornaliera inferiore a 10,095 € potrebbe favorire un’accelerazione al ribasso secondo lo scenario indicato in figura.

Per il migliore titolo da inizio anno il rialzo non è ancora del tutto scontato: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Unicredit (MIL:UCG) ha chiuso la seduta del 27 ottobre in rialzo dell’1,12% rispetto alla seduta precedente, a quota 23,08 €.

La tendenza in corso è rialzista, ma non convince ancora appieno. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno rotto la resistenza in area 22,651 € e nei giorni successivi si sono confermate sopra questo livello confermando lo scenario che vede un forte rialzo in arrivo. Per una conferma, però, potrebbe essere molto prudente attendere una chiusura giornaliera superiore a 24,74 €. Questo livello, infatti, già in passato ha frenato i rialzisti. In questo caso il rialzo potrebbe continuare secondo lo scenario indicato in figura.

I ribassisti, invece, potrebbero accelerare al ribasso nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 22,651 €.

