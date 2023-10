Messa in vendita la casa del film “Il ragazzo di campagna” con Renato Pozzetto: ecco quanto costa l’immobile 

Vorresti comprare il casolare dove è stato girato il mitico film di Renato Pozzetto “Il ragazzo di Campagna”? Ora è in vendita. Scopri dove si trova e quanto costa l’immobile dei primi del Novecento

“La città l’è piena di tentazioni, l’è tentacolare!”. Chi non ricorda queste parole pronunciate dalla signora Giovanna per convincere suo figlio Artemio a non partire per la grande città. Una delle frasi cult del famosissimo film degli anni ’80 “Il ragazzo di campagna”, interpretato dall’attore Renato Pozzetto.

È proprio lui Artemio, un contadino che abita nella campagna lombarda e che decide, all’età di 40 anni, di trasferirsi a Milano per cercare fortuna e fare nuove esperienze. Parte per la grande città con il suo trattore e la valigia di cartone, ma i guai per lui cominceranno sin da subito.

Il film è una commedia divertente che mette a confronto la vita semplice di campagna con quella frenetica e modaiola di Milano.

Inizialmente il ruolo di Artemio era stato proposto ad un altro grande attore italiano, Enrico Montesano. Ma l’artista romano dovette rifiutare perché già impegnato sul set di un altro film. Quindi la produzione offrì il ruolo a Renato Pozzetto.

Messa in vendita la casa del film “Il ragazzo di campagna”: dove si trova

Il casolare dove sono state girate molte scene del film, se lo ricordano tutti. La grande cucina, la stanza da letto con il pinguino nell’armadio e la finestra da cui Artemio tirava la scarpa al gallo.

Ma sai che questo casolare è stato messo in vendita? L’immobile è situato nell’area protetta del Parco del Ticino e prende il nome di Casa Badò.

La casa si trova a 15 minuti dal centro di Gambolò, in provincia di Pavia. Ma è anche vicinissima a Milano (dista circa un’ora dal capoluogo meneghino).

Quanto costa l’immobile

Non parliamo assolutamente di un casolare di piccole dimensioni. Ma come si evince dall’annuncio, siamo di fronte ad un immobile che si estenderebbe per 206 mq, di cui 173 mq sono interni.

La casa, in stile rustico con travi a vista e pavimento in cotto, è stata costruita nei primi del Novecento ma ristrutturata nel 2013. Cucina, camera da letto, studio, bagno, sgabuzzino, dependance, legnaia e persino un romantico portico. Ma anche il caminetto, l’impianto d’allarme, l’armadio a muro, ecc.

Non manca assolutamente nulla a questo immobile di campagna, curato nei minimi particolari. Ma a quale prezzo è stata messa in vendita la casa del film “Il ragazzo di campagna”? La cifra richiesta sarebbe di 380.000 euro. L’immobile non prevede spese condominiali.