Il mese di luglio è agli sgoccioli e tra caldo, afa e vacanze se ne va via anche una buona parte dell’estate 2022. Tuttavia, sarà agosto a far felice molte persone. Lo conferma anche l’oroscopo che per le prossime settimane sembrerebbe premiare 3 segni zodiacali prima di altri. All’interpretazione astrologica degli astri celesti è difficile credere, eppure la curiosità di conoscere l’andamento delle nostre giornate è sempre molto forte. D’altronde, anche i più scettici alzano per un attimo il volume, se sentono passare il proprio oroscopo alla radio. Quel tanto che basta per capire se le stelle sono favorevoli, in quel determinato momento. Inoltre, l’oroscopo associa ad alcuni segni zodiacali specifici aspetti caratteriali. Dunque, è facile intuire quali sono i segni opposti che non si troveranno mai e quali, invece, riescono facilmente a trovare un punto d’incontro.

Secondo le ultime previsioni, la Luna crescente di inizio mese regalerà un agosto ricco di soddisfazioni per alcuni segni zodiacali. Vediamo, dunque, di chi si tratta.

Oroscopo, ecco i primi 3 segni zodiacali travolti da soldi e fortuna ad agosto

Ad aprire le danze della fortuna è il segno della Vergine che inaugura il mese di agosto con una spinta in più, dettata da una portentosa Luna crescente. Tale influenza sarà propizia per mettere in chiaro alcune situazioni, sia in campo sentimentale che in quello professionale. Ad esempio, si avrà la forza di chiudere una relazione amorosa sbagliata, oppure si chiederà e si otterrà dal partner maggiore stabilità. Per le coppie già consolidate, il mese di agosto sarà importante per accendere una passione sbiadita nel tempo. Dal punto di vista economico e professionale, per i nati sotto il segno della Vergine i primi 2 giorni di agosto saranno i più fortunati.

Il secondo segno zodiacale che sarà premiato dalla Luna è quello della Bilancia. I nati sotto questo segno potranno iniziare il mese d’agosto con una marcia in più. Secondo le previsioni, il primo weekend di agosto sarà interessante per stringere nuove amicizie e conoscere più persone. Secondo le stelle, per i Bilancia si farà sentire un po’ di stanchezza e di stress, soprattutto per chi ancora non ha goduto di qualche giorno di vacanza e sta ancora lavorando. Tuttavia, la spinta della Luna è forte e riuscirà a regalare la forza anche sul lavoro.

Infine, i nati sotto il segno dello Scorpione dovranno puntare soprattutto sui primi 5 giorni di agosto. Durante la prima settimana del mese, infatti, si farà sentire una maggiore energia che permetterà di affrontare lavoro e questioni familiari in modo più tranquillo e pacato. Le giornate più fortunate saranno il 4 e il 5 agosto.

Dunque, secondo l’oroscopo, ecco i primi 3 segni zodiacali travolti da soldi e fortuna ad agosto.

Lettura consigliata