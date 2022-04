Sul portale della Gazzetta Ufficiale sono riportati i bandi e gli estratti dei concorsi pubblici degli ultimi 30 giorni. In questa sede, presenteremo solo alcuni di quelli in scadenza nel giro dei prossimi 8 giorni. Pertanto, faremo riferimento solo alla Gazzetta n. 19 dell’8 marzo e alla n. 20 dell’11 marzo.

Dunque, ore contate per i 365 posti di lavoro nella Pubblica Amministrazione, gran parte dei quali a tempo indeterminato.

La Gazzetta Ufficiale n. 19 dell’8 marzo

Sulla Gazzetta n. 19 incontriamo anzitutto il bando del Ministero della Difesa. Il concorso, per titoli ed esami, riguarda l’ammissione al 12° corso triennale di 25 allievi marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri. La selezione è riservata ai candidati possessori di attestato di bilinguismo e la scadenza ultima per candidarsi è il 7 aprile.

Sempre riguardo il Ministero della Difesa ricordiamo il recente bando per l’assunzione di 228 giovani da immettere ai licei delle Scuole militari delle FF.AA.

Invece l’AGCOM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ha indetto una selezione pubblica per l’ammissione di 38 laureati. L’Autorità in questo caso propone un praticantato della durata massima di 12 mesi.

A seguire, troviamo gli estratti dei bandi ARPAL Puglia per 88 risorse, di cui abbiamo già illustrato requisiti e termini di partecipazione.

Sia nel caso delle selezioni ARPAL Puglia che dell’AGCOM, il termine ultimo è fissato al 7 aprile 2022.

Ore contate per i 365 posti di lavoro nella Pubblica Amministrazione anche senza laurea e quasi tutti a tempo indeterminato

Passiamo adesso alla Gazzetta n. 20 dell’11 marzo. Una prima selezione, per titoli ed esami, riguarda la ricerca di 40 docenti da parte del MIUR e di cui abbiamo già illustrato i requisiti di accesso. Per candidarsi c’è tempo fino al 10 aprile.

A seguire ricordiamo i 100 posti (per la terza area funzionale, funzionario tecnico) messi a concorso dall’Agenzia delle Entrate. Il testo completo del bando è visibile sul portale AdE e le istanze vanno inoltrate online entro l’11 aprile.

Ancora altri concorsi dagli Enti locali

Sempre con riferimento alla Gazzetta n. 20 ricordiamo poi le selezioni pubbliche indette dalla Città Metropolitana di Milano e il Comune di Firenze.

Nel primo caso si ricercano 17 profili professionali, a tempo pieno, parziale e indeterminato, par vari Comuni dell’hinterland meneghino. Il testo completo del bando è presente sul sito istituzionale e il termine per candidarsi è l’11 aprile.

Scadono, invece, un giorno prima i 2 concorsi, per esami, del Comune di Firenze. Le selezioni riguardano 39 istruttori edili e 18 istruttori informatici, e in entrambi i casi la categoria è la C. Le assunzioni sono a tempo pieno e indeterminato e prevedono la riserva del 30% dei posti a favore dei volontari della FF.AA.

In chiusura, invitiamo il Lettore interessato ai concorsi su illustrati a prendere visione completa del bando di riferimento per tutti i dettagli. In questa sede, infatti, abbiamo solo riassunto alcuni di quelli di prossima scadenza.