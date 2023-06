Siamo giunti in un cluster di prezzo tempo che consideriamo abbastanza importante per il mese di giugno. Fra oggi e il giorno 9, si potrebbero creare le condizioni per far partire direzionalità fino alla fine del mese in primo step, e poi fino al 4 agosto. Cosa attendere da ora in poi? Secondo i nostri sistemi che studiano sia i pattern che le serie storiche, le probabilità sono che a Wall Street si parte al rialzo. Andiamo a studiare cosa monitorare per mantenere il polso della situazione.

Le probabilità

Non possiamo che rimarcare quali sono le nostre attese e il perchè:

la prima settimana e il mese di gennaio, in base a dei calcoli statistici proiettano con elevatissime probalità un anno con rendimento positivo;

lo studio dei prezzi dal 1898 ad oggi suggerisce che il primo trimestre del terzo anno del ciclo presidenziale lascia quasi sempre alle spalle il minimo annuale e quello decennale;

al momento i grafici settati con le medie a 200/400/600 settimane indicano la possibilità che alle porte ci possano essere nuovi rialzi sia di breve, che di medio e lungo termine.

Inoltre, i dati macroeconomici pubblicati, sia quelli contingenti che predittivi, sembrano indicare che alle porte non ci debbano essere particolari problemi per il ciclo economico in corso. La crescita seppure con qualche rallentamento dovrebbe continuare. L’inflazione man mano sembra rientrare, e probabilmente i tassi di interesse hanno raggiunto un punto di stasi.

Torniamo al breve termine.

A Wall Street si parte al rialzo? Cosa monitorare nel breve termine

La giornata di contrattazione di martedì 6 giugno si è chiusa con segno positivo, e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.573,29

Nasdaq C.

13.276,42

S&P500

4.283,85.

Il rialzo dovrebbe continuare per i prossimi 1/2 giorni fino a quando reggeranno i seguenti livelli di supporto in chiusura di contrattazione:

Dow Jones

32.586

Nasdaq C.

12.889

S&P500

4.170.

Al momento i nostri sistemi segnalano ulteriori rialzi. Vedremo poi cosa accadrà.

