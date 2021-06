Negli ultimi anni abbiamo avuto modo di notare come le stagioni non abbiano più i tempi e le modalità che eravamo abituati a conoscere fino a qualche tempo fa.

Soprattutto per il cambiamento climatico infatti, ad oggi è molto difficile prevedere in quale periodo scoppierà il caldo che segna l’inizio dell’estate.

Quest’anno, ad esempio, i primi importanti segni dell’inizio della stagione calda sono arrivati solo in questi giorni, a giugno ormai quasi terminato. Eppure, sebbene in ritardo, i segnali sono arrivai più forti che mai, stringendo tutto il Paese in una morsa di afa e caldo straordinario.

Problemi quotidiani

Appare quasi scontato sottolineare come le alte temperature e l’umidità provochino a molte persone, se non a tutte, diversi problemi quotidiani. Da un senso perenne di stanchezza alla mancanza di energie che non ci permette di essere attivi come vorremmo, la lista è lunga. Tutto ciò poi è alimentato dal fatto che, di notte, dormire diventa veramente complicato, se non impossibile.

Sempre più persone non si addormentano senza questo oggetto perfetto contro il caldo

Quando il clima è così afoso e la brezza così poco presente, aprire le finestre e accendere il ventilatore potrebbero essere soluzioni efficaci, ma non del tutto sufficienti.

Per questo motivo, diverse persone, corrono ai ripari mettendo in campo stratagemmi. A tal proposito, scopriamo perché sempre più persone non si addormentano senza questo oggetto perfetto contro il caldo.

Ci riferiamo ad uno strumento tanto semplice da realizzare quanto potenzialmente utile nella lotta contro l’insopportabile afa. Sempre più persone, prima di andare a letto, sono ormai solite riempire un flacone spray con dell’acqua di rubinetto. Possibilmente prima inserita in freezer per qualche minuto, di modo da averla freddissima. Mettendo lo spray accanto al comodino infatti, utilizzano quest’ultimo per rinfrescarsi la faccia e gli arti di tanto in tanto, in modo da trovare lentamente le condizioni adatte per prendere sonno. Potrà sembrare una sciocchezza, o

un rimedio troppo semplice per poter essere considerato utile, ma non è affatto così. Proprio come al mare, infatti, bagnarsi la pelle con acqua fresca stabilizzerà la temperatura corporea, portando il corpo a rilassarsi e a trovare il sonno con maggior facilità.