Il partner perfetto, quello con cui si vuole passare il resto della vita, come si fa a trovarlo? Ora è possibile incontrare l’amore su Facebook. La tecnologia nuovamente è venuta in soccorso anche su questo: l’amore. Un tempo si andava in un bar per conoscere gente, adesso la gente si conosce tramite uno smartphone. In sostanza il bar si è spostato sul web. In questo ultimo periodo è stato possibile assistere alla nascita di moltissimi siti d’incontri, ma non solo siti anche applicazioni. E proprio tramite questa tecnologia molte persone hanno finalmente trovato l’amore, si spera quello vero.

Come è possibile?

Si chiama Facebook Dating è non è un applicazione, ma una funzione del social più famoso al mondo. Pur essendo parte del social in realtà viaggia su un binario parallelo. Se ci si iscrive a Dating i possibili match non saranno gli amici di Facebook e sul profilo dell’utente non sarà presente nessun link a Dating. Quindi gli amici non sapranno nulla.

Ora è possibile incontrare l’amore su Facebook

Il layout è lo stesso di molte altre applicazioni, quindi con un swipe left e uno swipe right. La differenza del Dating di Facebook da altre app è che tramite un algoritmo saranno raccolte varie informazioni su ciò che piace all’utente. Gli users che combaciano con i nostri interessi compariranno come potenziali partner. Si potrebbe trovare l’amore in base alla passione per il cibo, per dei luoghi comuni che sono stati visitati, oppure per tipologia di film; insomma la lista è abbastanza lunga. Su questa nuova funzione di Facebook non è possibile mettere il cuoricino a chiunque, ma infatti si può fare solo se ci sono dei veri interessi in comune. Perché il mantra di Facebook è quello di trovare l’amore vero che dura per sempre, è non un amore meteora.