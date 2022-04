In Italia c’è un piccolo animaletto che non solo invade le campagne e i giardini, ma spesso lo troviamo nelle zone urbane e cammina indisturbato tra i muretti e i davanzali di casa, ovvero la lucertola.

Nonostante in molte culture rappresenti un simbolo di portafortuna, non tutti lo amano. C’è da dire che non è un rettile particolarmente fastidioso, che rovina raramente le piante, anzi, potrebbe liberare l’esterno di casa da insetti, larve, zanzare, mosche e ragnetti. Non tutti, però, amano averle tra i piedi e rischiare che entrino dentro casa girando liberi tra le stanze. Anche perché basta una piccola fessura aperta per rischiare di vederlo su qualche muro di casa.

Solitamente ama vivere in aree particolarmente soleggiate e luoghi assolati, quindi sicuramente a breve lo vedremo aggirarsi nel balcone o nel giardino.

Oltre la naftalina per allontanare le lucertole dal davanzale di casa, balcone e giardino basterebbe usare questi rimedi a basso costo

Per cacciarle e tenerle più lontano possibile l’ideale sarebbe un gatto, ma di sicuro non è l’unica soluzione. Se non vogliamo fare del male a queste piccole creature, potremmo ricorrere a rimedi non invasivi, ad esempio usando la naftalina. Molti di noi hanno sempre qualche scorta in casa, per non rischiare invasioni di tarme nell’armadio e cassettoni, ma potrebbe essere utile e scoraggiare l’arrivo delle lucertole. Infatti per loro è un odore terrificante, che non li farà avvicinare nei luoghi dove potrebbero percepire il sentore. Quindi, distribuiamola nei davanzali o vicino l’ingresso di casa e avremo molte possibilità di non vederle più.

Ma se preferiamo utilizzare altri rimedi, oltre la naftalina, per allontanare le lucertole potremmo disporre altri elementi all’esterno di casa, decisamente più green. Sarebbero molto efficaci alcuni oli essenziali, in più hanno un buon profumo e sono innocui.

Quelli che rappresentano un vero repellente per le lucertole sono l’olio essenziale di citronella, menta piperita, eucalipto o geranio, basteranno poche gocce nei punti strategici.

Spezie repellenti

Un’altra strategia da mettere in atto sarebbe tritare finemente più spezie, come peperoncino, cannella, in polvere o bastoncini, e chiodi di garofano. Prepariamo un pentolino con 3 bicchieri d’acqua e versiamo il trito selezionato e portiamo ad ebollizione. Facciamo evaporare almeno la metà dell’acqua prima di spegnere e versiamo il fondo rimasto in un contenitore spray. Appena la miscela sarà fredda potremo vaporizzare nelle zone dove non vogliamo più trovare le lucertole, comprese fessure e angoli nascosti.

Infine, un’altra miscela molto utile e veloce da realizzare è composta da acqua e tabasco o pepe di Cayenna. Dovremo aggiungere all’interno di uno spruzzino pochi cucchiaini di una di queste spezie, da nebulizzare all’aperto, dove troviamo spesso le lucertole.

