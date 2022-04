Il mese di maggio, e più in generale la primavera, è un periodo perfetto per intraprendere viaggi alla scoperta dell’Europa. Durante i periodi di chiusura si è andati principalmente alla scoperta dell’Italia. Oggi, invece, è possibile tornare a viaggiare in Europa, ma anche nel Mondo. In molti non hanno voglia di spostarsi eccessivamente dall’Italia, in questo caso la Francia sarà la meta perfetta da scegliere. Dalla Costa Azzurra con la meravigliosa Menton a Parigi con i suoi itinerari poco conosciuti, questo Paese è davvero incredibile. Chi si trova a Parigi e vuole prendersi una pausa dalla grande città potrà andare alla scoperta di un borgo molto interessante. Étampes si trova a circa un’ora di treno dalla capitale e si visita in pochissimo tempo, nonostante i numerosi monumenti.

Non lontano dall’Italia ecco un posto da favola bello ma poco conosciuto da visitare in primavera oltre a Parigi

Il treno ci porterà tranquillamente dalla stazione di Parigi Austerlitz ad Étampes in circa un’ora. Già prima di arrivare a destinazione si noterà il panorama che questa antica città reale offre. Il centro del paese è antico e risale al Medioevo. Non lontano dall’Italia ecco un posto da favola bello e molto caratteristico con le sue case basse, il torrione e le due chiese principali. Storicamente era molto amata dai Re di Francia, che ci passavano con regolarità. Si potranno visitare la Chiesa di Notre-Dame-du-Fort, ma anche la Chiesa di Saint Gilles e la Torre Guinette. La Chiesa di Saint Gilles risale al 12esimo secolo, infatti la costruzione della prima chiesa avvenne nel 1123. Il campanile, poi, risale al 13esimo secolo, epoca in cui fu costruita anche la nuova chiesa. Durante i bombardamenti alleati, nella Seconda Guerra Mondiale, vennero riscoperti degli affreschi risalenti al 15esimo e 16esimo secolo.

Nella parte di più alta di Étampes sorge la Torre Guinette, l’unica parte rimasta del castello. Dall’alto si potrà godere di una vista spettacolare sul panorama sottostante e ci si potrà riposare nel parco che circonda la torre. Una città molto calma dove il tempo scorre lento, in modo molto diverso dalla frenesia di Parigi. Si potrà visitare anche il museo cittadino e mangiare in uno dei ristoranti della città. Come in tutte le zone della Francia, non mancheranno ottimo cibo e vino di qualità. Un modo diverso per trascorrere una giornata lontani da Parigi e che non deluderà. Molto consigliato a tutti coloro che hanno già visitato più volte la capitale e che desiderano avere una prospettiva diversa di questa zona della Francia.

