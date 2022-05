Oltre che con il bicarbonato si può pulire la moka con prodotti naturali che tutti abbiamo in casa e avere un caffè sempre al top

La moka è un oggetto presente nella maggior parte delle famiglie italiane. Fu ideata da Alfonso Bialetti nel 1933, ed è un prodotto italiano diffuso in tutto il Mondo.

Grazie ad essa, abbiamo l’opportunità di bere una bevanda gustosa e diffusissima come il caffè.

Per godere a pieno del suo aroma, la moka va pulita e tenuta con cura.

In questo articolo spieghiamo come oltre che con il bicarbonato si può pulire la moka con prodotti naturali che tutti abbiamo in casa. Infatti, consigliamo, se possibile, di evitare l’uso di prodotti chimici troppo aggressivi o profumati, altrimenti rischieremo di bere un caffè al profumo di limone o lavanda.

Una volta verificato il buono stato del filtro e della guarnizione, potremo procedere a pulirlo.

Aceto bianco

Versare in un recipiente dell’acqua calda e tre cucchiai di aceto bianco. Immergere per qualche ora all’interno del recipiente, tutte le parti singole della moka.

Dopodiché avremo una moka perfettamente pulita e splendente.

Bicarbonato di sodio

Oltre all’aceto è possibile utilizzare il bicarbonato. Come ben sappiamo questo prodotto, oltre ad essere molto usato per le pulizie domestiche è ottimo per pulire la caffettiera.

Ecco come fare

Versare nella caldaia l’acqua e un cucchiaino di bicarbonato di sodio. Aggiungere nel filtro, un altro cucchiaino di bicarbonato e posizionare la caffettiera sul fuoco. Prima di utilizzarla per il caffè è opportuno effettuare un caffè a ‘vuoto’.

Oppure, versare nella caldaia acqua, aceto bianco nelle stesse proporzioni e un pizzico di sale fino. Mettere sul fuoco come se si volesse fare un caffè.

È importante controllare periodicamente il filtro e la guarnizione, perché soggetti ad usura. Nel caso siano rovinati bisogna opportunamente sostituirli con pezzi nuovi.

La pulizia del filtro

Se il filtro della nostra caffettiera è particolarmente sporco e i suoi piccoli fori sono otturati, possiamo immergerlo in un contenitore con acqua bollente e acido citrico, per circa mezz’ora. Successivamente sciacquarlo con acqua corrente. Se i fori risultano ancora otturati, usare uno spillo per liberarli dallo sporco.

L’acido citrico si può comprare solitamente in ferramenta, al supermercato o in erboristeria.

La pulizia della guarnizione in gomma

Se la guarnizione si è annerita, per farla tornare come nuova basta passarci attorno un panno imbevuto di aceto bianco puro.

