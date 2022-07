Piscine, laghi, parchi acquatici, mare e luoghi di montagna. Tutto è valido per poter trascorrere qualche ora di relax o ammollo o al fresco. Le temperature non accennano a calare, anche se al Nord un po’ di tregua dovrebbe essere prevista, per poche ore, prima del weekend.

Quando si parte verso una delle mete sopra citate, c’è sempre il problema di cosa portarsi da mangiare. A volte si può decidere di avvalersi di bar o ristoranti, altre si sceglie di partire da casa con il pranzo già pronto. Innumerevoli possono essere le soluzioni, basta che il cibo sia fresco.

Di conseguenza, spopolano insalata di riso, pasta fredda, frutti come l’anguria e il melone, le ultime ciliegie. O ancora, salumi, i classici panini, roast beef all’inglese per i palati più fini. Tutti alimenti facilmente trasportabili in appositi sottovuoti, che si possono mangiare a temperatura ambiente e che hanno il loro perché in una giornata all’aria aperta.

Oggi andremo a proporre qualcosa di rapido da preparare e sfizioso da gustare in un pranzo sotto l’ombrellone. Una torta salata con verdure di stagione e un formaggio delizioso e saporito. Questi sono gli ingredienti:

1 rotolo pasta brisée;

2 peperoni;

1 zucchina;

1 cipolla rossa;

250 grammi provola affumicata;

50 grammi di pancetta;

3 uova;

6 foglie di basilico;

Parmigiano grattugiato;

una noce di burro;

pangrattato;

sale;

pepe.

Come fare una torta salata da portare in spiaggia da mangiare con peperoni, zucchine e questo formaggio filante e saporito

Per prima cosa scegliamo uno stampo da 22 centimetri di diametro, imburriamolo bene, spolveriamolo di farina e stendiamo la pasta brisée. Dopodiché, lo andremo a riporre in frigorifero per tutto il tempo della preparazione.

Quindi possiamo dedicarci alle verdure. Laviamo sia i peperoni che la zucchina che la cipolla. Asportiamo le estremità, prendiamo una grattugia e andiamo a passarli in maniera grossolana. Raccogliamole in tre piatti diversi.

In una terrina, poi, andiamo a sbattere le tre uova, aggiungendo il Parmigiano a piacere e le foglie di basilico, sminuzzate manualmente. Dopo, spolveriamo con sale e pepe, prima di unire le tre verdure. Amalgamiamo perfettamente il tutto con una forchetta.

Tiriamo fuori dal frigorifero la pasta brisée. Cospargiamola con del pangrattato. Quindi, tagliamo la pancetta a dadini, così come la provola affumicata. Disponiamole bene, prima di versare il composto di uova e verdure preparato in precedenza. Con un cucchiaio, cercheremo di spargerlo bene, livellando la superficie.

Accendiamo il forno e mettiamo la temperatura a 180 gradi. Lasciamo cuocere per 30 minuti, fino a quando la torta salata non avrà assunto un bel colore dorato. Spegniamo, poi possiamo decidere. O la consumiamo calda e filante o la lasceremo raffreddare affinché diventi poi il nostro pranzo da picnic.

Ecco, dunque, come fare una torta salata da portare in spiaggia con le classiche verdure di stagione, una provola affumicata saporita e la pancetta. Da abbinare, se vogliamo, anche ad un dolce facile e veloce da preparare.

