La crisi economica determinata dall’emergenza epidemiologica e l’aumento dei prezzi stanno mettendo in grande difficoltà tantissimi italiani, nonostante le diverse misure adottate dal Governo.

Si pensi ad esempio all’assegno unico previsto per le famiglie con figli a carico e la maggiorazione di 100 euro per i nuclei più numerosi. Andare avanti per le famiglie, soprattutto quelle monoreddito, sta diventando davvero difficoltoso nonostante gli aiuti. Il 2022, ad ogni modo, sembra essere un anno ricco di incrementi soprattutto per chi è in difficoltà. Oltre all’aumento fino a 660 euro delle pensioni d’invalidità, qualora ricorrano determinati requisiti reddituali, grazie alla sentenza della Corte Costituzionale n.152/2020, arriva un’altra importante novità.

Si è riunito, infatti, a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri per adottare misure urgenti per fronteggiare la situazione critica per famiglie e imprese. In particolare, in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. Il Decreto-Legge adottato mira a contrastare gli effetti della crisi politica potenziando e creando nuovi strumenti riguardanti i settori dell’energia, del lavoro e delle imprese. In particolare ha esteso il Bonus sociale energia elettrica e gas al terzo trimestre 2022. Sono stati stanziati 200 milioni di euro per il 2022 per contributi a fondo perduto per le imprese che abbiano perso fatturato a causa della crisi ucraina.

Oltre all’aumento fino a 660 euro a invalidi e titolari di Legge 104, per l’estate arriva un assegno anche a pensionati e lavoratori con reddito fino a 35.000 euro

Quest’anno pertanto oltre all’incremento delle pensioni di invalidità previste a seguito della suindicata sentenza, arriva una notizia che allieta tantissimi italiani. Si tratta dell’indennità una tantum di 200 euro prevista per pensionati e lavoratori, sia dipendenti che autonomi.

A renderlo noto è il comunicato stampa n.75 del 2 maggio 2022 sul sito del Governo. L’assegno sarà erogato ad una platea di circa 28 milioni di cittadini, per contribuire alle difficoltà connesse al caro prezzi. Tale misura spetterà a lavoratori e pensionati che hanno un reddito inferiore a 35.000 euro probabilmente tra giugno e luglio. L’indennità sarà erogata secondo modalità diverse, ovvero ai pensionati arriverà direttamente dall’INPS, probabilmente sul rateo della pensione di luglio, insieme alla quattordicesima. Ai lavoratori dipendenti sarà anticipata dal datore di lavoro, mentre per gli autonomi probabilmente sarà stanziato un fondo ad hoc.

Inoltre tra i Bonus per le famiglie viene incrementato il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Si tratta del cosiddetto Fondo affitti che dovrebbe essere incrementato di altri 100 milioni di euro per il 2022.

