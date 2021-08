Le prestazioni cognitive e le funzioni cerebrali di una persona possono variare in maniera significativa in base allo stato di salute psicofisica. Proprio come un muscolo, infatti, il cervello ha bisogno di un continuo training che lo tenga in forma. Tuttavia, questo aspetto non basta in quanto il funzionamento ottimale delle funzioni cerebrali passa anche dall’alimentazione. Esistono infatti dei cibi che possono definirsi dei veri e propri alleati di quest’organo in quanto ricchi di sostanze fondamentali. Oltre all’allenamento per memoria e concentrazione d’acciaio servono questi importanti nutrienti al cervello.

Quali e quanti compiti svolge il cervello ogni giorno

Il processo di immagazzinamento in memoria di un elemento richiede una serie di attività piuttosto complesse per il nostro cervello. Nell’arco della giornata c’è un’ampia serie di dati che ci viene richiesto di memorizzare, tenere a mente e richiamare nel momento più opportuno. Basti pensare, ad esempio, ai codici, alle password e ai PIN che si devono ricordare anche quando banalmente si va a fare la spesa. Perché il cervello funzioni sempre con la massima lucidità ed abbia il giusto sprint per rispondere agli stimoli ambientali, è utile integrare alcune sostanze nutritive indispensabili attraverso l’alimentazione. Vitamine e minerali svolgono diverse funzioni nell’organismo ed una carenza si manifesta spesso con sintomi più o meno evidenti.

Oltre all’allenamento per memoria e concentrazione d’acciaio servono questi importanti nutrienti al cervello

Nel gruppo delle vitamine, sicuramente ve ne sono alcune molto importanti per il cervello come la vitamina C, E e le vitamine del gruppo B. Le prime sono particolarmente indicate per contrastare i radicali liberi e rallentare l’invecchiamento cellulare. Alcuni insospettabili alimenti sono delle vere e proprie fonti eccezionali di vitamina C come abbiamo indicato nell’articolo: “Più delle arance questi 3 cibi sono ricchissimi di vitamina C”. Le vitamine del gruppo B invece sono protagoniste di numerosi processi metabolici. Per tale motivo non possono proprio mancare in una dieta sana e funzionale alla salute del cervello.

Altri nutrienti fondamentali per ottimizzare memoria e concentrazione sono gli Omega-3. Questi acidi grassi sono degli ottimi alleati contro il declino cognitivo e l’invecchiamento cerebrale. Proteggendo la guina mielinica dei neuroni, inoltre, svolgono una importante funzione neuroprotettiva contrastando le infiammazioni e molte malattie neurodegenerative. È quanto conferma numerosi studi scientifici al riguardo. In alcuni semi è possibile trovare una miniera di Omega-3 per prevenire malattie cardiovascolari e neurodegenerative.

Per quanto riguarda i minerali, alcuni fondamentali per la salute del cervello sono lo zinco, il magnesio, il potassio ed il ferro. In particolare il ferro contribuisce a ridurre il senso di affaticamento e mantenere alta la concentrazione.

