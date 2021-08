L’associazione che oggi esiste tra lo stile alimentare e l’insorgenza di alcune patologie tumorali diventa sempre più forte. Ciò perché diverse forme di cancro sono spiegabili attraverso l’insorgenza di processi infiammatori che coinvolgono l’organismo e verso i quali l’alimentazione gioca un ruolo determinante. Alcuni studi hanno mostrato che l’assunzione di specifici nutrienti è importante per contrastare simili effetti e di conseguenza ridurre il rischio di patologie connesse. Un esempio interessa proprio la vitamina C che agisce in difesa dell’organismo. Più delle arance questi 3 cibi sono ricchissimi di vitamina C per prevenire molti tumori come possiamo vedere di seguito.

Quali funzioni svolge nel nostro organismo?

Il ventaglio degli alimenti che possono vantare un quantitativo considerevole di vitamina C è fortunatamente piuttosto ampio. Questa importante vitamina svolge funzioni fondamentali nel nostro organismo. Essa innalza le barriere immunitarie garantendo la difesa da molti agenti patogeni. Inoltre, offre un prezioso aiuto per prevenire l’insorgenza di diversi tumori come dimostra un recente studio scientifico. Una funzione da non trascurare se teniamo conto che differenti tipologie di cancro si manifestano in maniera del tutto asintomatica o attraverso avvisaglie indirette. Un esempio lo abbiamo fornito per una neoplasia che colpisce l’apparato digerente come si può leggere nell’articolo: “Questo tumore che spesso non dà sintomi si potrebbe riconoscere da alcuni segnali indiretti”. Ebbene, come fare ad introdurre il giusto quantitativo di vitamina C nell’organismo grazie all’alimentazione?

Più delle arance questi 3 cibi sono ricchissimi di vitamina C per prevenire molti tumori

Generalmente il fabbisogno di vitamina C cambia in base alla fascia d’età, al genere e al peso corporeo. I LARN suggeriscono che gli adulti dovrebbero consumarne circa 60 mg/die. Gli alimenti che presentano una maggiore concentrazione di vitamina C rispetto all’arancia sono:

il prezzemolo, con circa 160 mg di vitamina C in 100 grammi di prodotto;

i peperoni verdi che ne contengono circa 130 mg;

i ribes neri che contengono circa 180 mg di vitamina C in 100 grammi di prodotto.

Inoltre, il ribes è uno di quei frutti che presenta una elevata concentrazione di antiossidanti utili a ritonificare i vasi sanguigni. Altri frutti estremamente utili a svolgere un simile funzione sono quelli presentati nell’articolo: “Stop a capillari rotti che si possono rinforzare naturalmente con questi frutti deliziosi”. Seguendo una sana alimentazione, dunque, è possibile prevenire molti processi infiammatori del corpo.

