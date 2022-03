Sono tante le località italiane in cui la preparazione di questo dolce per la festa di San Giuseppe rappresenta una tradizione culinaria. La zeppola è un dolce a base di pasta choux, da preparare tanto al forno che fritto.

Basta farcirle con un’ottima crema pasticcera e collocare sopra l’immancabile amarena, accompagnando il tutto da una spolverata di zucchero a velo. È possibile prepararle in piccoli mignon o cucinare zeppole più grandi. Anche lo zeppolone di San Giuseppe è una vera bomba di golosità. Certo, non bisogna confonderle con le zeppole salate napoletane o con le ciambelline di Carnevale.

Fra i dubbi maggiori troviamo anche quale punta usare per fare le zeppole e quali sono le ricette più facili per prepararle. Ecco, quindi, un utile trucchetto e 2 varianti eccezionali per stupire proprio tutti.

Un piccolo trucco per un fritto non unto

Per ottenere zeppole veramente morbide basta seguire i consigli giusti. Questi aiuteranno a preparare zeppole gonfie e perfette, da farcire secondo i propri gusti. Crema, cioccolato, pistacchio, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Ma ecco come avere zeppole fritte micidiali come al bar con uno stratagemma facile e veloce. Sembrerà strano, ma per preparare zeppole fritte non unte servirà il forno. Dopo aver preparato la pasta choux e dato forma alle zeppole, infatti, basterà precuocerle per qualche minuto in forno. Questo passaggio serve a creare una pellicola al dolce, che non assorbirà troppo olio durante la frittura.

Poi basterà friggerle a circa 165 gradi, prima a testa in giù e non più di 3 per volta.

Come preparare zeppole fritte micidiali come al bar con questo trucchetto per non fargli assorbire troppo olio e 2 varianti al forno

Rappresentano 2 ottime varianti le zeppole “foresta nera” e quelle “alla siciliana”. Per le prime servono:

4 uova;

200 grammi di farina;

25 grammi di cacao amaro;

200 millilitri d’acqua;

35 grammi di zucchero;

40 grammi di burro;

un pizzico di sale.

Per la farcia

250 millilitri di panna fresca;

35 grammi di zucchero;

50 grammi di cioccolata fondente a scaglie;

amarene per decorare;

zucchero a velo q.b.

Scaldare acqua e burro sul fuoco, il sale e lo zucchero. Mescolare il cacao nella farina e aggiungerli d’un colpo, quando il burro fonde. Lasciare intiepidire fuori dal fuoco e aggiungere un uovo per volta. Cuocere in forno a 200 gradi per 30 minuti circa. La farcia è di panna montata e zucchero. Spolverare sopra il cioccolato a scaglie e aggiungere l’amarena e lo zucchero.

Ed ecco il procedimento per le zeppole alla siciliana. Sopra, è possibile completare il dolce con cioccolato bianco colato.