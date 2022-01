Avere capelli setosi e lucenti è il desiderio di tutti, indistintamente tra uomini e donne. Che siano lisci o ricci poco importa, l’importante è averli morbidi al tatto e splendenti otticamente. Purtroppo questo desiderio non tutti lo raggiungono.

Infatti, spesso ricorriamo alla piastra per rendere i capelli più lisci possibili oppure per fare le onde morbide. Ricorriamo alla tinta per coprire i capelli bianchi, ma anche per provare un nuovo look. Eppure molti ignorano che non necessariamente bisogna adoperare la tinta se vogliamo ravvivare il colore dei nostri capelli. Infatti, per un castano o biondo brillante questa bustina tramandata dalle nonne è preziosa.

Comportiamoci diversamente da ora in poi, non ricorrendo sempre a questi metodi efficaci sicuramente ma che hanno diversi “contro” rispetto ai “pro”. Effettivamente phon, piastra, tinta e altri azioni che compiamo quotidianamente sono le vere cause che portano al danneggiamento dei capelli.

Ma oltre alla tinta e alla piastra anche questo errore banalissimo è responsabile dei capelli sfibrati e della loro caduta. Stiamo parlando delle acconciature, che sembrerebbero innocue seppur belle e comode ma che sfortunatamente non lo sono per nulla e magari non ne siamo a conoscenza.

Le acconciature quotidiane

Se ci siamo dimenticate di fare lo shampoo o non abbiamo tempo per curare i nostri capelli, ci sono delle acconciature “salva situazione”. Quante volte, infatti, abbiamo fatto una coda di cavallo per mascherare i capelli sporchi, con tanto di gel, per un’uscita improvvisa?

E non solo per un’occasione, ma utilizziamo spesso la coda di cavallo o le trecce o il pinzone per legare i capelli, non solo quando sono sporchi. Purtroppo tenere sempre i capelli legati è un grave errore perché i capelli si sfibrano e la conseguenza è la loro caduta, oltre ad apparire trasandate insieme a queste altre abitudini.

Questo avviene soprattutto quando teniamo i capelli legati durante la notte. Oltre ad avere la testa indolenzita a livello del cuoio capelluto, l’attaccamento dei capelli durante la notte causa il loro spezzamento e per questo sarà capitato di trovare capelli sopra al cuscino o sparsi per il lenzuolo.

Anche mettere forcine, pinzoni e fermagli comporta il danneggiamento dei capelli, soprattutto per diverse ore. Se adottiamo queste pratiche ogni giorno, allora il risultato sarà quello finora detto. Se le utilizziamo ogni tanto, non vi è questo pericolo. Ma la notte bisogna lasciare i capelli “liberi”.

In ogni caso, esistono dei rimedi per favorire la crescita dei capelli che andrebbero ad aiutarli qualora fossero rovinati. Queste maschere si trovano nei supermercati o possiamo crearle con il metodo “fai da te”, adoperando ingredienti che troviamo in cucina, come il miele, lo yogurt, il latte, l’uovo e così via. Oppure adoperando anche l’acqua di cottura della pasta.