Siamo sempre alla ricerca dei prodotti migliori per prenderci cura di noi stessi, come si suole dire, dalla testa ai piedi. Effettivamente la cura della nostra salute fisica, attraverso una sana alimentazione, movimento e un corretto stile di vita, si riflette anche sulla nostra salute interiore.

Per esempio, avere mani perfettamente curate o capelli all’ultimo grido rispecchia il nostro essere e non c’è nulla di più soddisfacente di riuscire a comunicare il nostro benessere anche attraverso il corpo. Nel fare questo, cerchiamo con precisione la migliore crema idratante o quella antirughe, l’ultima moda che spopola per quanto riguarda lo smalto o qual è il taglio che le influencer sfoggiano sui social.

A proposito di capelli, importante biglietto da visita, tinta e taglio sono le cose che chiediamo maggiormente al nostro parrucchiere di fiducia. Ma sapevamo tutti che vi sono dei giorni prestabiliti in cui fare entrambe le cose?

Sembra, infatti, che la Luna influenzi la crescita dei capelli, nonché una maggiore lucentezza della tinta qualora seguissimo il cosiddetto calendario lunare. Ecco, quindi, quali sono i giorni migliori basandoci anche sui segni zodiacali per essere sempre al top.

In ogni caso, non solo il parrucchiere ma anche noi stessi possiamo coprire i capelli bianchi o cambiare semplicemente colore comodamente a casa. Ma forse non sappiamo come fare per ravvivare il colore.

I rimedi naturali in questo aiutano eccome. Sappiamo bene che vi sono alcuni ingredienti che sono davvero straordinari. Si tratta dei classici rimedi della nonna tramandati da generazioni.

Basti pensare all’acqua di cottura della pasta che vale oro per 3 funzioni, tra cui la cura dei capelli. Ma non è finita qui, in effetti altro che tinta perché per ravvivare il colore castano e biondo questa bustina tramandata dalle nonne è preziosa.

Il tè come prezioso alleato

Quante volte abbiamo gettato nella spazzatura il tè scaduto? Se solo avessimo saputo prima come sia un prezioso alleato nella cura dei capelli. Il tè, infatti, serve per donare lucentezza e ravvivare così un colore che appare spento.

Ma non utilizziamo lo stesso tè per il castano e il biondo. Piuttosto per chi ha i capelli castani o anche nero corvino, consigliamo di sciacquare i capelli con il tè nero tiepido, ciocca per ciocca, e lasciare in posa per almeno 5 minuti e poi proseguire con l’asciugatura.

Per ravvivare il biondo e donare brillantezza e un effetto seta, consigliamo il tè verde, invece, procedendo come prima descritto.

Altro che tinta perché per ravvivare il colore castano e biondo questa bustina tramandata dalle nonne è preziosa

Inoltre, il tè verde serve a ridurre anche la forfora, per cui versiamo il tè verde tiepido direttamente sulle cute e massaggiamo per staccare la forfora. Successivamente sciacquiamo con acqua e asciughiamo. Ma l’utilizzo del tè non si limita solo a questo.

Possiamo, infatti, strofinare le bustine di tè usate direttamente ciocca per ciocca. Oppure unire il tè a yogurt, miele e fare una maschera per capelli per donare lucentezza e stimolare la crescita dei capelli.