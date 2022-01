Può capitare di vivere in un’abitazione priva di impianti di riscaldamento, ad esempio perché di vecchia costruzione.

Nulla però è più intollerabile che avere freddo in casa. La sensazione di gelo che percorre il corpo impedisce di rilassarsi, spingendo a sovraccaricarsi di coperte e quant’altro. Tutti oggetti che ci ostacolano nel muoverci con disinvoltura, in un ambiente in cui dovremmo invece stare comodi.

Magari per lasciare libere le mani potremmo sostituire i guanti con uno scaldamani fai da te. Così come anche per i piedi vi sono delle soluzioni per rendere le scarpe più calde.

In ogni caso, una soluzione definitiva per stare caldi va trovata, oltre alla stufa a pellet ecco come riscaldare le nostre stanze.

Installazione del riscaldamento

Spesso si rimanda il problema dell’assenza del riscaldamento perché si sa che comporterebbe una grossa spesa, che potremmo far fatica a sostenere.

Installare impianto e termosifoni, in effetti, solitamente richiede una bella cifra, alla quale si aggiunge il costo in bolletta.

Una soluzione alternativa sulla quale molti puntano, è optare per una stufa a pellet. Infatti, si ritiene sia efficiente ed economica nei consumi.

La sua installazione però richiede alcuni lavori in casa, perché avrà bisogno di una canna fumaria nonché di una presa d’aria. Inoltre, sarebbe da collocarsi in ambienti ampi per far diffondere il calore.

Oltre alla stufa a pellet ecco come riscaldare una casa priva di termosifoni senza grandi lavori e spendendo poco

Nel caso non si vogliano effettuare lavori in casa o realizzarli comportasse qualche difficoltà, esiste un’altra soluzione ignota ai più.

Si tratta di quadri riscaldanti da parete, la cui installazione è semplicissima: basterà appenderli come i normali quadri. Infatti, si vendono muniti di viti a tale fine.

Necessiteranno solo della vicinanza di una presa elettrica. Quindi abbatterebbero totalmente i costi di installazione.

La loro azione è a infrarossi, il che fa sì che riscaldino oggetti e persone senza dispersione di calore.

Poiché riscaldano solo i solidi, lo faranno anche sulle pareti sulle quali si poggiano. Dunque, ideali sulle pareti che danno sull’esterno. Ovviamente nella sistemazione dovremo seguire i consigli dei produttori. Dato che non vi è combustione non bruciano nemmeno l’ossigeno.

Altro aspetto interessante, è che alcuni sono dei veri e propri quadri dipinti, il che consente anche di decorare le stanze.

Solitamente costano poche centinaia di euro, ovviamente in base a caratteristiche e dimensioni il costo potrà variare.

Per quanto concerne la bolletta elettrica ve ne sono di differenti consumi, anche bassi. Potremmo trovarli a partire infatti da una potenza di 300kw/400kw.

Naturalmente il costo in bolletta sarà da calcolare in base alle nostre tariffe di kw/h e alle ore che li utilizzeremo. A tal proposito, sul mercato sono presenti anche quadri dotati di termostati per gestirne meglio i consumi.

Lettura consigliata

Per eliminare la muffa dai muri e la puzza di umidità ecco uno spray profumato da fare in casa