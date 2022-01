Le pulizie della casa possono diventare spesso fastidiose e complicate, soprattutto quando alcuni oggetti presenti nel nostro appartamento non accennano a liberarsi dallo sporco. Spesso, infatti, passiamo ore su un determinato elemento, sperando di farlo splendere con olio di gomito e pazienza. Eppure, il risultato che desideriamo sembra non arrivare mai. Per evitare troppi sforzi, però, potremmo provare a mettere in atto alcuni rimedi della nonna. Queste soluzioni casalinghe, tramandate dalle vecchie generazioni, potrebbero aiutarci a risolvere diversi problemi, rendendo le pulizie più semplici e leggere. Infatti limone e bicarbonato ormai sono superati, per far sì che i vetri delle nostre finestre brillino dovremmo adottare soluzioni alternative.

I rimedi naturali che potrebbero far splendere le nostre finestre senza sforzi

I rimedi della nonna sono tantissimi e coprono ogni aspetto della vita domestica, soprattutto quando si parla di pulizie della casa. In questo caso, possiamo affermare senza alcuna ombra di dubbio, che i vetri delle finestre sono tra gli elementi più difficili da pulire nella nostra casa. Lo sporco, l’opacità, gli aloni sembrano proprio non volersene andare e noi ci ritroviamo a strofinare per ore e ore in attesa di vedere il risultato che realmente vogliamo. Bene, in questo caso, ci sono alcuni consigli delle nonne che potremmo provare a mettere in pratica. Di uno avevamo già trattato in passato, dando tutti i consigli utili in questo nostro precedente articolo. E oggi vogliamo proporne un altro che potrebbe tornarci decisamente utile.

Limone e bicarbonato ormai sono superati, per far brillare i vetri possiamo usare questi due formidabili ingredienti che faranno profumare tutto

I rimedi naturali per far splendere i vetri sono tantissimi e molti di noi conoscono quelli classici e noti ai più. Per far sì che le nostre finestre splendano di luce propria, dovremmo provare ad affidarci anche ad altri ingredienti. In questo caso, c’è una miscela interessante che potrebbe darci una mano. E, tra l’altro, è molto simile a quella proposta in questo nostro precedente articolo per far brillare e profumare il pavimento. Infatti, i due ingredienti principe saranno sempre olio essenziale alla papaya e olio essenziale al mango.

In una ciotola, versiamone una goccia, aggiungendo un cucchiaino di aceto e un po’ d’acqua. Mescoliamo con cura, creando una miscela che andremo poi a inserire in un flacone spray vuoto e già precedentemente pulito. Spruzzando questo nostro composto sui vetri, vedremo come sarà molto più semplice farli brillare e come, soprattutto, l’odore del mango e della papaya coprirà qualsiasi tipo di odore fastidioso, anche quello dato dall’aceto.

Approfondimento

Un trucco che nessuno conosce farà brillare il pavimento come non mai e lo renderà sempre splendente e senza aloni