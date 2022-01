Finalmente abbiamo ricominciato a viaggiare. Certo, è passato ormai un po’ di tempo da quando le restrizioni sugli spostamenti si sono allentate, ma è importante considerare anche altri fattori.

La paura e l’incertezza sulle misure adottate dagli altri Paesi hanno frenato la nostra infinita voglia di viaggiare.

Oggi però, nonostante alcuni dubbi non siano ancora passati, ci sentiamo più tranquilli a prendere un aereo e andare oltre lo stivale.

E poi, non dobbiamo neppure sottovalutare il periodo. Infatti, è proprio durante quelli che potremmo considerare dei mesi “morti” che i prezzi di voli e hotel risultano più convenienti. A questo proposito, Noi della Redazione abbiamo pensato a qualche meta interessante per un weekend all’insegna della bellezza e del relax.

Una destinazione meravigliosa, ricca di storia e cultura, ma spesso sottovalutata.

Sarà che si pensa sempre alle grandi capitali, ma resta il fatto che altri luoghi meriterebbero di essere visitati almeno una volta nella vita. Vediamo di cosa si parla e cosa dovremmo vedere per goderci tutto il bello che l’Europa ci offre.

Tutti la considerano un diamante questa cittadina europea che lascia i turisti senza fiato e che non ha nulla da invidiare a tante altre

Parliamo di Anversa, cittadina del Belgio non troppo distante da Bruxelles.

Conosciuta con il nome originale di Antwerp, la sua fama si deve proprio ai diamanti, che le hanno garantito l’appellativo di Diamondland. Non è un caso che molti facciano un salto ad Anversa per acquistare un gioiellino per la propria amata o visitare il distretto dei diamanti.

Oltre a questa caratteristica, Anversa ci lascerà senza fiato già dall’arrivo in stazione. Proprio così, perché la stazione di questa meravigliosa cittadina è una delle più belle esistenti nel panorama internazionale.

Ma non è tutto, perché probabilmente in pochi sanno che Antwerp è anche un importantissimo polo della moda del Mondo intero. Il Museo della moda e le scuole di formazione rendono questa cittadina il centro del fashion del panorama europeo e oltreoceano.

Oltre ai diamanti e alla moda

Chi decide di visitare Anversa, non potrà fare a meno di ammirare la magica piazza Grote markt e la meravigliosa cattedrale di Notre Dame. Inoltre, il suo particolare tunnel di Sant’Anna la distingue dalle altre città che sorgono lungo un fiume. Infatti, non troveremo ponti, ma questo tunnel pedonale che collega le due rive opposte della famosa e grande Schelda.

Bella, elegante e meta perfetta anche per bere una buona birra. Non dimentichiamoci che si tratta pur sempre del Belgio, capitale mondiale delle birre d’Abbazia.

Tutti la considerano un diamante questa cittadina europea capace di lasciare i turisti piacevolmente sorpresi per le sue mille sfaccettature. Non resta che scoprirla con i propri occhi.

