Febbraio è considerato per tradizione il mese dell’amore perché si celebra San Valentino, la festa degli innamorati. Tuttavia, in senso più generale, si festeggia l’amore a 360 gradi, cioè quello universale diretto a chiunque. Sicché, accanto ai corteggiamenti, alle lettere sentimentali, ai baci e alle effusioni, è necessario anche dedicarsi a sé stessi. Sì, perché per amare il prossimo bisogna essere, prima di tutto, in grado di coccolare, amare ed accudire la propria persona. Quindi, pensare al proprio benessere è essenziale per donarsi agli altri amorevolmente, chiunque essi siano: amanti, parenti o amici. Iniziamo, anzitutto, dalla tavola, preoccupandoci di deliziare il nostro palato, conciliando linea e salute.

La spesa di febbraio

Ebbene, la spesa di febbraio si mostra ricca di prelibatezze, che qui indicheremo, come essenziali per la nostra dieta. Tra i vegetali di stagione, abbiamo i cardi e i cavolini di Bruxelles, carciofi, broccoli. Poi, non dimentichiamoci di funghi, cavolfiori, cicorie, fagioli, verza, radicchio, sedano, carote, finocchio e barbabietole. Infine, nella nostra lista non potranno mancare la zucca e il topinambur. Passiamo adesso alla frutta tipica di questo mese romantico. Un posto centrale è occupato dagli agrumi. Tuttavia, oltre alla spremuta di arance, ecco quali frutti ancora prediligere per la nostra alimentazione di questo mese. Tra gli agrumi abbiamo pompelmi, limoni e, ovviamente, arance e mandarini. A seguire, sarebbero ottime per favorire la funzione intestinale le mele, pere, kiwi e l’immancabile avocado.

Oltre alla spremuta di arance, ecco quali altri frutti e verdure mangiare a febbraio per accompagnare il benessere alle gioie dell’amore

Un ottimo elisir d’amore per noi stessi, ossia per la nostra mente e corpo, può partire dal mattino. Così, come spuntino, possiamo regalarci un frullato di carote e arance, unite a 30 grammi di avocado. In questo modo, faremmo il pieno di vitamina A, C ed E, ad inizio giornata, tanto per iniziare al meglio. Questo mix assicurerebbe un concentrato naturale di antiossidanti, in grado di svolgere un’azione anti-aging, contrastando i radicali liberi. Ed ecco che accompagnando agli alimenti elencati il giusto movimento quotidiano e l’attività fisica, ci potremmo aiutare a mantenerci giovani. In più, attenzione a proteggere la pelle dai danni del sole, utilizzando una protezione adeguata anche in inverno. E non trascuriamo di combattere la ritenzione idrica, attraverso il giusto apporto d’acqua e di movimento.

Lettura consigliata

In arrivo l’oroscopo di San Valentino che rivela chi farà scacco matto e troverà l’anima gemella e chi invece farà cilecca