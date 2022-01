Come fare la spesa con soli 25 euro a settimana, risparmiando sul bilancio familiare senza rinunciare al gusto e alla salute

Con la crisi economica degli ultimi tempi, è diventato necessario badare al bilancio familiare. Diventa, quindi, sempre più necessario limitare le spese inutili e tenere sotto controllo le uscite di danaro. In altri termini, la parola d’ordine è diventata: risparmio, ove possibile. In proposito, molti si chiedono se sia possibile mantenere un’alimentazione sana e corretta, senza dover spendere tanto. La risposta è sì. Tant’è che in quest’articolo spiegheremo come fare la spesa con soli 25 euro a settimana. Ciò, senza però rinunciare a mangiare bene. Tuttavia, per rientrare in questo budget, è necessario avere in dispensa gli alimenti di base per cucinare. Si pensi, in particolare, a: pelati, olio, farina, limoni, zucchero, sale, cipolle, aglio peperoncino. Veniamo ai consigli di base su come risparmiare. Anzitutto, ci sono, degli accorgimenti da seguire, che sono: 1) preparare in anticipo i pasti per i giorni successivi; 2) comprare frutta e verdura al mercato perché costa meno.

Gli altri consigli da seguire

Poi, dobbiamo:

3) fare la spesa nei grandi discount senza pregiudizi, perchè si trova roba di qualità, a prezzi ridotti;

4) avvalerci delle offerte, seguendo il volantino ed evitando i prodotti non necessari;

5) acquistare alimenti con il marchio del supermercato, perché provengono dalle stesse fabbriche che producono i beni dei marchi più conosciuti;

6) confrontare i prezzi al chilo. Ecco, dunque, come fare la spesa, riducendo al minimo gli sprechi, contenendo i costi, senza dover rinunciare alla qualità. Quindi, anzitutto, occorre organizzazione, anche nel programmare i pasti e nel fare la spesa, altrimenti spenderemo sempre tutto lo stipendio. Poi, per essere più specifici, vediamo quali sono gli alimenti salutari da inserire nella lista della spesa, che consentiranno di risparmiare.

Essi sono:

1) riso e 2) fagioli, entrambi essiccati, perché si possono conservare e li si può utilizzare per una miriade di ricette prelibate. Poi: 3) uova; 4) fiocchi d’avena per la colazione, non zuccherati e non aromatizzati. Ad essi, possiamo aggiungere la frutta fresca, per un pasto più completo; 5) pasta di grano duro; 6) patate; 7) pollo; 8) frutta e verdura in offerta.

Ecco come fare la spesa con soli 25 euro a settimana, risparmiando sul bilancio familiare senza rinunciare al gusto e alla salute

Ma, veniamo ad un esempio pratico di spesa settimanale, fattibile con soli 25 euro. Ecco la lista:

a) 700 g di pollo disossato, conservabile anche in freezer, 5/6 euro;

b) 1,5 Kg di patate, 1,78 euro; 1,00 Kg di spaghetti, 1.00 euro;

c) 500 g di fiocchi di avena, 2,59 euro;

d) 630 g di fette biscottate integrali, 1,99 euro;

e) 10 uova, 2,29 euro;

f) 25 bustine di the classico o caffè da macinare, 1,75 euro;

g) 450 g di fagioli in scatola o spinaci surgelati, 1,75 euro;

h) Grana Padano, 1,70 euro; pomodori e frutta di stagione in offerta, 4/5 euro.

